Vecinos de los barrios de Villa Devoto y Villa del Parque pidieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la vuelta atrás de la ley que creó un Distrito del Vino en la Comuna 11, al considerar que su sanción "violó la democracia participativa y representativa" y "fomentará un proceso de destrucción y degradación de las zonas residenciales".

El reclamo se dio el viernes por la tarde durante una de las reuniones barriales que el alcalde porteño realiza para dialogar con vecinos y vecinas y que, en esta oportunidad, fue en el Club Círculo Villa Devoto.

Allí, Rodríguez Larreta pasó un momento incómodo cuando un grupo de personas que participaban del encuentro le manifestó su queja por la aprobación de la ley, ocurrida a inicios de septiembre en la Legislatura porteña, y que abarca un polígono de los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y Paternal, para la instalación de empresas del sector vitivinícola.

"Arreglen una reunión con el presidente de la Comuna para que se interioricen del tema", fue la respuesta del jefe de Gobierno, mientras que los vecinos le informaron, a viva voz, que ya en septiembre enviaron una carta de rechazo a la Junta Comunal 11.

En la nota, expresaron su "repudio y queja por la aprobación de la creación del Distrito del Vino que impúdicamente violó nuestra democracia participativa y representativa"; en tanto que señalaron que "modifica de facto el código urbanístico en cuanto usos y constructividad sobre el polígono afectado" y "fomenta un proceso de destrucción y degradación de las zonas residenciales".

También, los vecinos reclamaron por el avance de nuevos edificios en altura en la zona a partir del nuevo Código Urbanístico, que amplió la capacidad constructiva en barrios de casas bajas.

Por último, en la reunión estuvo presente Norma Farelo, vecina de Villa Devoto y mamá de Adrián Continiello, el joven que murió en un derrumbe de su vivienda a causa de los trabajos de una obra en construcción en un predio lindero en abril del 2019.

"Esto fue un problema de la construcción indiscriminada y que no se realizan los controles de obras que deben realizarse. Son 32 meses que mi hijo no tiene justicia y estoy esperando la promesa que me hizo de recibirme", reclamó la mujer a Rodríguez Larreta. (Télam)