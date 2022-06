Vecinos del barrio de Caballito, que frenaron el proyecto del Gobierno porteño para transformar una avenida de la zona en un parque lineal a través de una orden judicial, objetaron hoy la convocatoria a una audiencia pública por parte de la gestión local al calificarla de "manotazo de ahogado" y reclamaron por la "cancelación definitiva" de la obra.

"Denunciamos que la convocatoria fue firmada por el presidente de la Junta Comunal y publicada en el Boletín Oficial a pesar de que todavía no fue discutida por toda la Junta Comunal", afirmaron desde el grupo vecinal y señalaron que "esto suma una nueva irregularidad del Gobierno porteño, confirmando la prepotencia con la cual vienen actuando desde su inicio hace más de seis meses".

La convocatoria aludida refiere al llamado a una audiencia pública a la ciudadanía para el 30 de junio en un salón de una confitería de Caballito para debatir el proyecto denominado "Parque Lineal Honorio Pueyrredón", que plantea convertir la mitad de los carriles de la avenida en un espacio destinado a la recreación.

La obra fue frenada en febrero, poco después del inicio de los trabajos viales en la zona, por un fallo judicial que dio curso a un amparo presentado por la asociación vecinal SOS Caballito que denunció que el Gobierno porteño incumplió las instancias previas que participación ciudadana que son obligatorios en estos casos, como la realización de una audiencia.

"La convocatoria es un manotazo de ahogado por parte del Gobierno porteño para fundamentar la presentación de una ley en la Legislatura que le permita avanzar con esta iniciativa fuertemente resistida en el barrio, luego de que la Justicia afirmara que el proyecto del falso parque se planificó a espaldas de la ciudadanía y se implementó de manera ilegal", señalaron.

Entre las objeciones, los vecinos mencionaron que la audiencia sea "exclusiva a residentes de Caballito ya que los $397 millones que costaría la obra provienen de los impuestos que pagan todos los habitantes de la Ciudad".

"Otro hecho que confirma esta limitación a la participación es la selección del espacio físico para realizar la audiencia", expresaron y precisaron que "en vez de recurrir a una escuela o club de barrio, el presidente de la Junta Comunal eligió arbitrariamente un salón de fiestas privado ubicado en un primer piso, de fuertes vinculaciones con el partido gobernante".

Asimismo, señalaron que "a pesar de todas estas irregularidades que denunciamos, entendemos que es una oportunidad más para expresar nuestros argumentos. Por eso, participaremos y convocamos a todos los vecinos y vecinas de Caballito a inscribirse en la audiencia".

De ese modo, pidieron a los legisladores que "no voten contra el barrio y no destruyan Honorio Pueyrredón" ante la posibilidad que el Gobierno porteño envíe al Parlamento la iniciativa; en tanto que exigieron que " cancelen definitivamente el proyecto y reabran la avenida porque nuestra calidad de vida no se negocia". (Télam)