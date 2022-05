El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli consideró hoy que el Gobierno debería lanzar un plan "creíble" para bajar la inflación, pero aseguró que la interna en el oficialismo "conspira contra el éxito de cualquier programa". "Hay que tener una estrategia antiinflacionaria que sea creíble. Y para esto, no puede haber un plan exitoso si no hay un apoyo político. Sucede que la interna en el oficialismo conspira contra el éxito de cualquier programa", sostuvo el ex funcionario. A su criterio: "Ninguna de las dos visiones absolutas que hay en el Gobierno puede dar resultado. Pero se necesita una estrategia antiinflacionaria, porque no se puede sostener que todos los meses haya 5 ó 6% de inflación. Esa estrategia tiene costos, pero es muy importante verlo en clave política". Para Vanoli, hasta ahora hay una "respuesta insuficiente con la inflación. Por eso, el Gobierno tiene que comprometerse en bajarla y, para que eso ocurra, necesita apoyo político". En declaraciones al programa "RPM", que se emite por AM 990, el ex titular de la autoridad monetaria comentó además que desde el Poder Ejecutivo "se ha intentado, a través de distintas anclas como las tarifas o el tipo de cambio, frenar la inflación. Pero ha faltado una estrategia integral que ataque el conjunto de las causas que la generan"

En ese sentido, identificó tres factores que "pesan de manera decisiva" sobre la suba de precios: el aumento de los alimentos y la energía, la inercia inflacionaria y las expectativas. Sobre este último punto, evaluó: "Si todo pensamos que la inflación que sigue es igual o más alta que la anterior, empiezan los comportamientos especulativos". También dijo: "Si permanentemente hay que aumentar la tasa de devaluación para que no se retrase el tipo de cambio, eso propulsa la inflación". "Pero si se retrasa el tipo de cambio complica al sector externo. Y ahí estamos ante un verdadero dilema", concluyó.