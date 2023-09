El candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, anunció que en caso de ganar las elecciones avanzará con el reclamo de una "reparación" del Fondo del Conurbano, y prometió además una "exención importante" en materia de impuestos para todo proyecto "productivo" que se inicie en el distrito.

- Télam: Usted habla de una reforma tributaria que beneficie al campo. ¿De qué modo se puede hacer, teniendo en cuenta que ya se le bajaron las alícuotas de Ingresos Brutos?

-Néstor Grindetti: Obviamente no es sólo provincia, sino también la Nación y los municipios. Hoy la carga fiscal es muy alta y hay que empezar a soltar un poquito. La provincia sola no lo puede hacer, no podemos bajar más Ingresos Brutos si además hoy hay un flujo de fondos de Nación a provincia que es absolutamente discrecional. Hoy está la coparticipación, pero además todos los fondos que le están pasando a la provincia y que nadie tiene claro por qué y cómo. Yo quiero poner blanco sobre negro en eso. Esto lo vamos a empezar a discutir con Patricia y con Melconian: cuánto le tiene que tocar a la provincia de lo que pone de la torta nacional. En términos de soltar presión fiscal hacia adelante, puedo decir que todo nuevo proyecto que se inicie en términos productivos va a tener una exención importante de forma tal de fomentar la inversión. Tendremos que ir a una reducción progresiva en el tiempo de Ingresos Brutos, asociado a un pacto fiscal con la Nación y con los municipios. Hay que reformular el CUD, el sistema de distribución de coparticipación municipal, porque también está muy desordenado, con muchas injusticias. Vamos a pedir un trabajo en conjunto con el Gobierno nacional y los municipios.

- T: ¿Conversó con Bullrich sobre la necesidad de impulsar cambios en el porcentaje que le toca a la provincia de Buenos Aires por coparticipación?

-NG: Sí. Eso está hablado, pero reformular la coparticipación federal requiere del acuerdo de las provincias y se necesita mucho tiempo. Necesitamos que la provincia de Buenos Aires no quede desatendida y debemos ordenar eso: ver cuánto efectivamente se le está pasando a la provincia. La provincia pone el 40% y recibe el 22%.

-T: Es injusto...

-NG: Totalmente. Parece que cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires es, entre comillas, malo, porque tiene impuestos altos y otra provincia, no importa cuál, nunca aumenta los impuestos, total el 90% de los gastos se los financiamos entre todos. Eso hay que reordenarlo, pero como no se va a poder hacer en el corto plazo, tenemos que hacer que la provincia sea sustentable. Vamos a ir con todo a reclamar una reparación del Fondo del Conurbano en los niveles que había logrado María Eugenia (Vidal) en su momento. Por ahí hoy está en esos números, pero es discrecional y no puede serlo. Tiene que estar firmado en un acuerdo que no dependa del buen o mal vínculo del gobernador y el presidente, ni tampoco sacarle a otra provincia. La que tiene que poner acá es la Nación, que es la que se lleva la torta grande.

-T: ¿Bullrich está dispuesta a dar esa discusión?

-NG: Desde ya. Nos tenemos que sentar con Melconian y ponernos de acuerdo. Quiero llegar al gobierno con un acuerdo sobre eso para quedarme tranquilo de que, sobre todo en el arranque, el primer año la provincia va a poder avanzar. (Télam)