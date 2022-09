El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó hoy en Mar del Plata del Encuentro Provincial preparatorio para la XV Conferencia Regional sobre la Mujeres de América Latina y el Caribe, donde dijo que "vamos a bancar a todos los y las compañeras" y "a la más perseguida por lo que hizo, hace y por lo que representa" que "es la compañera que nos conduce, Cristina Fernández de Kirchner".

"Desde Mar del Plata les digo que no queremos más discursos de odio, violencia política, incitación a la violencia y persecución judicial", advirtió Kicillof en el acto de apertura que se hizo en el Museo Mar donde se desarrolló el Encuentro provincial de CEPAL camino a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Ante una multitud de mujeres bonaerenses, el gobernador manifestó: "Así que compañeros, compañeras se siente en el aire, se siente en este clima en el que se reúnen todas las mujeres, se siente ese clima de transformación, se siente que la voz de la mujer no se puede callar ni ignorar y se tiene que escuchar".

Asimismo, dijo que "las mujeres discuten, deliberan y analizan" y "es por eso que simplemente escuchando las palabras y la agenda solo quiero decirles: gracias por acompañar esta iniciativa por darle un carácter institucional, y formal".

"Algo que ya existe en nuestra provincia y que con nuestro Ministerio se hizo más visible pero hay quienes todavía quieren ignorar y no comprenden: que las mujeres son una enorme potencia transformadora, un actor político fundamental y son hoy una de las fuerzas más poderosas que tiene el campo popular", destacó el gobernador en otra parte de su discurso.

En esa línea, mencionó "a las mujeres que han llevado adelante luchas históricas como Evita, una dirigente que todavía hoy cuando se la cuenta en la historia tratan de menospreciar, minimizar", y "se la trata de poner siempre al lado y en la sombra de su compañero (Juan Domingo Perón)".

"El papel que ha tenido Evita en la organización de las mujeres, en el reconocimiento del derecho político de la mujeres, de la visibilización, de las condiciones de la vida y de la lucha de las mujeres nadie se lo sacará", advirtió y destacó que: "Evita es antes, ahora y para siempre".

El gobernador, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó que en el marco del encuentro "hoy tendrán las conclusiones y yo me las llevaré no para leerlas, observarlas y estudiarlas, sino para convertirlas en políticas de gobierno de la provincia de Buenos Aires".

"Por eso creo que algunos puntos de la agenda que mencionaron hay que resaltar, como por ejemplo, la cuestión de la justicia, la organización de la justicia y la falta de justicia en la provincia y de la República Argentina", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "no podemos seguir viviendo en una sociedad donde unos pocos imparten justicia" y se mostró a favor de "la agenda de una justicia más democrática, más igualitaria, más participativa, de una justicia que contemple en este Tribunal, que ahora no se puede estar sin tener igualdad de género, no puede haber legitimidad en una Corte de cuatro señores y ninguna mujer".

Kicillof también hizo referencia a un medio periodístico marplatense que tituló que el gobernador de la provincia de buenos Aires encabezaría un encuentro de Mujeres en Mar del Plata al señalar que: "Quiero aclarar que no estoy encabezando nada, solo estoy acompañando, saludando, agradeciendo y escuchando las mujeres de la provincia".

"Son ustedes que encabezan esa revolución esa transformación que hace falta en nuestra provincia y en el país", dijo y agradeció a Raverta "porque nos recibe en una Mar del Plata que es un símbolo y un ícono de la Provincia de Buenos Aires" y "a algunos les gustará y a otros no, pero es un ícono de la igualdad, la inclusión y del peronismo".

"Está preciosa Mar del Plata. Y tarde o temprano y más temprano que tarde, la va a gobernar el campo popular", vaticinó el mandatario en alusión Raverta, excandidata a intendenta en la ultima elección.

Además, reivindicó el rol cada vez más protagónico que las mujeres tienen en la escena política nacional y provincial y destacó a la vicegobernadora al manifestar: "Verónica Magario, de la Matanza a la provincia".

En el encuentro también estuvo presente la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. (Télam)