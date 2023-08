El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés instó a ir a votar masivamente por el oficialismo en las PASO del próximo domingo y afirmó que Unión por la Patria (UxP) "es salud, trabajo, educación pública y vida digna".

El comicio del domingo 13 de agosto "es una elección fundacional, nos estamos jugando la salud, el trabajo, el futuro de nuestros hijos. Agosto es octubre, es importante que vayamos a votar a los propios porque lo que suceda en agosto incide directamente en octubre", cuando se realizan las elecciones generales, sostuvo Valdés en C5N.

"Unión por la Patria es salud, trabajo, educación pública y vida digna, una alternativa pensada para los 48 millones de habitantes y no un modelo exclusivo para unos pocos", sentenció.

El diputado sostuvo que "tengo una gran expectativa con (Sergio) Massa y (Agustín) Rossi", la fórmula presidencial de UxP.

"Con Sergio compartí la Cámara de Diputados, me sorprendió la madurez que fue adquiriendo, es una de las personas que más agenda tiene, y gobernar es tener agenda, poder juntarse con los sectores claves para el funcionamiento del país", dijo.

Destacó que "tiene un equipo muy capacitado, como el Vasco (José Ignacio) De Mendiguren, que sale a debatir con datos, no con mentiras. Veo a Massa muy preparado, no es un improvisado, sabe de lo que se trata gobernar, además va al frente, no depende del marketing y los analistas, es un hacedor, permanentemente está gestionando, y eso es lo que hace falta".

Sobre las propuestas de la oposición en materia laboral, Valdés afirmó: "Quieren hacer el ajuste por el lado de los trabajadores. Esto ya lo hicieron, recordemos esto fue la Ley de flexibilización laboral, conocida como 'Ley Banelco', y no le fue bien al país, ellos lo saben bien porque gobernaban ¿Cómo es que proponen lo mismo?".

Acerca del gobierno macrista sostuvo que "recurrieron al FMI cuando dijeron que no lo iban a hacer. Son los que empezaron sacando el cepo y después lo pusieron, lo mismo hicieron con las retenciones, hablan con mucha liviandad de algunos temas". (Télam)