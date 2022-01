El diputado por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés cuestionó hoy la ausencia del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en la subcomisión de Inteligencia del Congreso para dar explicaciones sobre la existencia de la denominada mesa judicial bonaerense y señaló que “es una pena que se haya excusado” de concurrir.

En declaraciones a Télam, Valdés consideró que Conte Grand "se perdió un día muy importante porque debía explicar por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI cuando era jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires".

"Y si le sumamos las reuniones con (Mauricio) Macri, es jaque mate. Rechazamos que no haya venido al Congreso porque él es un funcionario público y debía asistir. No puede declarar por escrito", enfatizó el legislador nacional, integrante de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de organismos de Inteligencia.

Valdés hizo referencia de esta manera a la decisión de Conte Grand, quien se excusó de asistir hoy al Congreso y pidió responder por escrito las preguntas sobre las denuncias de mesa judicial bonaerense que operó durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, por lo que la subcomisión de Inteligencia volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo.

Conte Grand había sido citado tras la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de Vidal -uno de ellos propiciando formar una Gestapo-, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

En tanto, y en declaraciones a El Destape Radio, el legislador planteó que “cuando a uno lo denuncian de algo que no tiene nada que ver, a mí me arde el estómago de ir a la justicia donde me convoquen a demostrar mi inocencia”.

“La honestidad se tiene que probar inmediatamente”, aseveró Valdés.

Asimismo, señaló que “la ostentación del poder quedó clara hace 15 días cuando se juntaron a comer el jefe de los fiscales Conte Grand con el ex presidente Mauricio Macri a la vista de todos”. (Télam)