El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés afirmó hoy que "serán contundentes" las pruebas que se presentarán mañana cuando se inicie en la Cámara baja el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, por lo que se manifestó confiado en que el proceso de remoción de los magistrados cuente con un respaldo mayoritario cuando sea tratado en el recinto.

"Acá hubo un mal procedimiento de la Corte y nosotros no la podemos dejar pasar. Nuestra voluntad política es comenzar mañana con el juicio político. Las pruebas serán contundentes y podemos terminar con una mayoría que apoye la remoción de los jueces de la Corte en el recinto", señaló Valdés a Radio FutuRock.

De esta forma, el legislador oficialista se refirió a la convocatoria para mañana a las 13 de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se resolverá si abre un proceso de juicio político a los integrantes del máximo tribunal del país, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

El pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) es por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

De cara al encuentro de mañana en la comisión donde el oficialismo tiene mayoría, Valdés aseguró que "se dan todas las causales en el fallo de coparticipación" que benefició a la ciudad de Buenos Aires en un litigio con la Nación.

"Le pregunto a la Corte por qué no escuchó a los gobernadores, no recibieron respuesta. Son recursos nacionales y la Corte no tiene facultad de disponer de ellos", expresó el diputado del FdT.

En ese marco, planteó: "Nosotros no cuestionamos el fallo, cuestionamos hechos. Es un juicio político, no penal".

Por otro lado, aseguró que desde la comisión de Juicio Político citarán a declarar al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y a Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos figuraban en unos chats filtrados con conversaciones en las cuales Robles le sugería a D'Alessandro estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno porteño para obtener un fallo favorable de la Corte en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente sucedió.

"Sería muy bueno que la inocencia de ambos se demostrara si tuviéramos sus celulares a disposición. Quieren ocultar sus teléfonos. Por eso, presupongo que algo hay", indicó Valdés. (Télam)