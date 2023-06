El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés subrayó que, si no surgen operaciones políticas contra el Gobierno, Unión por la Patria "gana en primera vuelta".

"Me gusta la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Se siente que el elefante se ha puesto en movimiento", sostuvo el dirigente peronista. En declaraciones radiales, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja destacó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "ordenó, integró a todos y así se hacen las cosas", al referirse al rol que tuvo en el cierre de listas de Unión por la Patria.

Valdés se mostró confiado al analizar el panorama electoral y remarcó: "Si no nos meten nada raro desde afuera, la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi gana en primera vuelta".

"No era amigo de Massa, pero lo vi trabajar y ahí me sorprendió, en un mundo en los que juegan en Primera A tienen asesores de marketing y me gustó cuando tomó decisiones que ningún asesor de marketing se las hubiera recomendado", señaló.

Y agregó: "Este país necesita un piloto de tormenta, un Presidente que se embarre, que meta la mano donde hay que meterla y no estén pensando en la sonrisita. Massa es un gran piloto de tormenta". Para el diputado nacional, "si se logra resolver el tema del Fondo (Monetario Internacional), se va a empezar a ver una Argentina en la que los índices económicos van a a ser en favor de los ciudadanos".

Además, también celebró los distintos encuentros que se dieron entre los principales referentes del oficialismo en los últimos días, con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, como protagonista: "Son hechos que sirven para ir juntando a un espacio que en algún momento estaba preocupado".

Finalmente, Valdés reconoció que "es difícil conformar con una candidatura" y afirmó que "está bien que los que estén descontentos con la fórmula Massa-Rossi puedan tener la opción de (Juan) Grabois. Está bien que haya alternativas. Es hasta sabia la decisión" de dejarlo competir en las PASO de Unión por la Patria. PT/SPC NA