El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, llamó a los integrantes de Juntos por el Cambio a tener "tranquilidad interna", ya que advirtió que las peleas puertas adentro de la alianza opositora "terminan debilitando las posibilidades" de cara a las elecciones de 2023. "Es complicado (el escenario actual por los cruces entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich). Creo que tenemos que mostrar un escenario de mayor previsibilidad, sabiendo que cada uno tiene que proyectar lo mejor de sí y en las PASO vamos a estar votando cuál va a ser el candidato de Juntos por el Cambio", sostuvo el referente radical. En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el litoraleño consideró que "hay que tener tranquilidad interna y fundamentalmente elaborar propuestas, comenzar a prepararse con equipos". "No veo saludable que haya este tipo de enfrentamientos en la alianza. Tenemos que mostrarnos superadores a este tipo de cosas

Tenemos que hacer una reunión y comenzar a conversar de este tipo de cosas, donde tenemos que mostrarnos como una verdadera alternativa a este Gobierno que se está yendo", remarcó el mandatario correntino. Y continuó: "No hay ninguna posibilidad de que hayan marcadas diferencias entre nosotros. Hay muchísimas coincidencias, hasta más de un 80% y es difícil comenzar a mostrar solamente las diferencias en público". Al analizar los fuertes cruces que hubo entre dirigentes de la alianza opositora, Valdés lo adjudicó al "nerviosismo previo a las PASO, los posicionamientos internos son los que terminan mostrándose hacia afuera y terminan debilitando las posibilidades de Juntos por el Cambio". Finalmente, el referente radical afirmó que "absolutamente" va a haber PASO en 2023, ya que indicó que "no hay una causal para suspenderlas". "No podemos cambiar el sistema electoral a mitad del proceso

Sería un grave atentado a la democracia. No tienen los números, si no ya lo hubiesen hecho, sin dudas", concluyó. PT NA