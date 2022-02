El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés exhortó hoy al bloque oficialista de la Cámara baja a votar "en el mismo sentido" el proyecto de acuerdo con el FMI, teniendo en cuenta que forman parte de una misma "identidad política" y que "no hay algunos más revolucionarios que los otros".

"Voy a trabajar para que todos votemos en el mismo sentido. No acepto que haya algunos más revolucionarios que los otros, somos todos de una identidad política y no me entra en la cabeza votar divididos", expresó Valdés en una entrevista brindada a C5N.

Consultado por el proyecto de ley que hoy la Coalición Cívica presentó para autorizar al Poder Ejecutivo a establecer un acuerdo con el FMI sin el control del Congreso, el diputado dijo estar "totalmente en contra".

"La virtud del Gobierno del Frente de Todos ha sido que, cualquiera que sea el resultado de un endeudamiento, de acá en adelante se hace con la votación del Parlamento", resaltó. (Télam)