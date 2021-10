El diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) convocó hoy a "estar más que nunca el 17 y 18 de octubre en la calle" para conmemorar el Día de la Lealtad del peronismo pero también para frenar la ofensiva contra los derechos laborales que adjudicó a la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Valdés acusó a miembros de esa fuerza política de "venir de vuelta por la ley Banelco", como se conoció a la reforma laboral (ley 25250, derogada en 2004) que impulsó el gobierno de Fernando de la Rúa en enero del año 2000 y cuyo tratamiento en el Senado estuvo envuelto en acusaciones de sobornos.

En declaraciones a Radio Nacional, Valdés propuso a los simpatizantes del Frente de Todos movilizarse este domingo 17 de octubre y volver a hacerlo el lunes 18 para "acompañar a los gremios de la CGT", una alternativa que vinculó con la propia historia del peronismo al recordar que en el año 1945 "el movimiento obrero había convocado a un paro para el día 18 de octubre y, sin embargo, los que querían la libertad de Perón salieron sin avisarle a nadie el 17, lo que hizo tan epopéyica esa fecha".

"Lo que continuó desde entonces fue que los mismos trabajadores dijeron que el 17 de octubre es el día de la Lealtad y el 18 era San Perón. Así era la liturgia de los años del primer peronismo. Bueno, a mí me parece ahora tenemos que retomar esa liturgia", planteó.

Sobre la intención de modificar las leyes laborales de los dirigentes de JxC, el diputado oficialista cuestionó sobre todo al senador Martín Lousteau por presentar en la Cámara alta "estos proyectos de abolición de la indemnización laboral", como definió al proyecto de creación del Fondo Nacional de Cese Laboral para eliminar a la indemnización por despido, que ingresó al Senado el 2 de septiembre.

"A mí lo que me más me preocupa es que vienen por los derechos laborales los de Cambiemos. Me preocupa mucho que Lousteau, que la jugaba de moderado, ese chico con los pelos al viento que no sé cómo llegó a ser ministro de economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, presente estos proyectos de abolición de la indemnización laboral", cargó Valdés.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández, en su condición de titular del Partido Justicialista, llamó a movilizarse "a todas las plazas" este domingo 17, a partir las 16, para conmemorar "esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945", y en la misma convocatoria pidió que la celebración del día de la Lealtad sea "en paz y unidad", "en familia" y "con todos los cuidados y respetando los protocolos".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó el llamado a la movilización del jefe de Estado y lo retuiteó desde sus propias redes sociales.

(Télam)