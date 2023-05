El diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés aseguró hoy que "la mascotización del poder es un dilema de la democracia argentina en estas elecciones" y afirmó que el acto del próximo 25 de Mayo, donde se conmemorará el 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, va a ser "una plaza histórica".

"Es obligación de los cuadros militantes desmacotizar el poder, sea para que gobierne Cristina Fernández, (Sergio) Massa, (Eduardo) "Wado" (De Pedro), (Daniel) Scioli o quien fuera. La mascotización del poder es un dilema de la democracia argentina en estas elecciones", analizó Valdés en declaraciones a C5N.

Tras sostener que el acto del 25 de Mayo "va a ser una Plaza histórica", el legislador aseguró que la gente va a entrar a la plaza "gritando Cristina Presidenta".

Para Valdés, "después del 25 de mayo en la Plaza, las movilizaciones que corresponden para desmacotizar el poder van a ser en Plaza Lavalle", dijo al hacer referencia a la sede de los tribunales porteños, donde funciona además la Corte Suprema.

"Los derechos los quieren conculcar en ese lugar, y nosotros tenemos que ir a luchar por los derechos, entre los cuales está el derecho a poder elegir a quienes queremos elegir", dijo.

Por otro lado, Valdés se manifestó a favor de un acuerdo político dentro del oficialismo para las elecciones, aunque observó: "Cómo lo instrumentamos es otra cosa, pero es fundamental que haya acuerdo".

Respecto a la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Valdés destacó que "esa cuestión hace a todo nuestro espacio, no es un problema de quienes votaron o no votaron" y agregó: "No está bien lo que está haciendo el Fondo con la Argentina".

Al ser consultado sobre el informe de la AGN que cuestiona la deuda adquirida por el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que "ni a alguien que gobierne que no piense como yo le auguro gobernar con este mazazo que es el FMI" y insistió con la necesidad de "renegociar esto".

En torno a los resultados de las últimas elecciones realizadas en diferentes provincias, Valdés se mostró "optimista" y dijo que siente que "no votan grieta".

"El movimiento provincial en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Misiones, Salta. La gente tiene una voluntad popular muy cercana a lo que pensamos en el FdT. Es cierto que hay un estado de malestar, pero solo el peronismo puede ampliar derechos", aseveró.

Finalmente, y al ser consultado sobre la decisión de la Vicepresidenta de no ser candidata de cara a las próximas elecciones, Valdés sostuvo: "La voluntad política mata comprensión de texto: Cristina presidenta. Hubo una generación que dijo 'Luche y vuelve' y lo logró, lo mismo sucedió con el 22% que apoyó a Néstor (Kirchner) que cumplió con sus convicciones al llegar al gobierno".

De esta forma, hizo referencia a los dichos de la Vicepresidenta quien, el jueves último, respondió con ese concepto cuando se le preguntó por su decisión en relación al proceso electoral, expresada en una carta que difundió públicamente el martes pasado.

