El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, aseguró que el acto que realizará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el próximo sábado será "una de las muestras de amor más importantes que ha dado la política" y afirmó que el protagonismo de la exmandataria es algo que "siempre entusiasma" a la militancia.

"El encuentro del sábado va a ser una de las muestras de amor más importantes que ha dado la política. Cada vez que se produce un encuentro de Cristina con su gente, sucede eso. Siempre me entusiasma la posibilidad de que ella sea protagonista", indicó Valdés en declaraciones para Nacional Rock FM 93.7.

La vicepresidenta realizará el sábado 3 de septiembre un acto en el parque municipal Néstor Kirchner ubicado en la localidad de Merlo, dónde hablará para sus militantes sobre la situación judicial que está viviendo.

Valdés aseguró que "no hay nada que no le haya indignado de la persecución a Cristina", e indicó que por eso lleva once días consecutivos la vigilia frente al domicilio de la mandataria.

"La persecución a Cristina se transformó en un acto de amor. Estoy muy entusiasmado porque va 'in crescendo'", sostuvo.

Por otra parte, el diputado habló sobre la discusión dentro de la oposición sobre el accionar policial del sábado último frente al domicilio de la Vicepresidenta, en el barrio porteño de la Recoleta.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, criticó a Juntos por el Cambio (JxC) por verse "débil" a raíz de que la ciudad de Buenos Aires "siempre está con las calles tomadas".

"Patricia Bullrich es coherente; ella le propuso a (el expresidente Fernando) De la Rúa decretar el estado de sitio. No sabe resolver de otra manera que con balas", señaló el diputado nacional del Frente de Todos.

Finalmente, Valdés consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "tiene que jugar a ser el duro", por la situación interna de Juntos por el Cambio.

"Tiene que jugar de duro por Bullrich y (el expresidente Mauricio) Macri, para que en esa valla que pone nos enfrentemos argentinos con argentinas". concluyó. (Télam)