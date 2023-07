El diputado nacional del Frente de Todos y precandidato a la reelección Eduardo Valdés aseguró hoy que en Unión por la Patria (UxP) son "defensores de los derechos sociales que supimos conseguir ", mientras los sectores opositores "creen que tiene que haber una reforma laboral, previsional y ajuste".

En declaraciones a Diputados TV, Valdés dijo que "hay dos sectores, uno que cree que tiene que haber una reforma laboral, una reforma previsional y ajuste. En Unión por la Patria somos defensores de los derechos sociales que supimos conquistar, vamos a defenderlos, garantizarlos y ampliarlos si es necesario".

"No creemos que restringir derechos es la forma de salir adelante, no creemos en los ajustes; saludo el acuerdo que hizo el Gobierno y el ministro de Economía, Sergio Massa, (con el FMI) porque este es un crédito que no pedimos y que marcó la gestión. Sin embargo el acuerdo se resolvió sin ajuste y devaluación", agregó.

Consultado por la política exterior del Gobierno en la reciente cumbre UE-Celac en Bruselas, dijo que "el trabajo diplomático llevado adelante por la cuestión Malvinas fue impresionante"

"La Unión Europea tenía en su acta fundacional firmada en Lisboa que las Malvinas eran territorio de la UE, hasta ahora que salió la última declaración, donde se menciona a las Malvinas como un territorio en disputa, o sea, se depuso que es un territorio de la UE", abundó.

Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, subrayó el trabajo que se llevó adelante con anterioridad para lograr este resultado.

"En la declaración de diciembre de la Celac se planteó que las Malvinas son un reclamo de la Celac integralmente. A partir de allí, se empezó a trabajar para que en la declaración de Unión Europea-Celac figure la cuestión Malvinas", dijo.

Sobre la tarea legislativa, sostuvo que "muchos de los que se ven por TV haciéndose los 'tauras' (bravucón), cuando trabajamos en comisión no se da esa grieta que aparece en los sets televisivos".

