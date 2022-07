El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) señaló hoy que "en la Argentina no hay violencia social", sino que "hay organizaciones políticas que peticionan en las calles", en referencia a las convocatorias a movilizaciones por parte de agrupaciones sociales y centrales obreras.

"Me parece bien, se está debatiendo el rol, la CGT y la CTA van a expresar su posición, de ahí van a salir soluciones, no le tengo miedo al debate. En Argentina hay paz social, hay organizaciones que peticionan en las calles, lo cual me parece bien para solucionar los problemas", expresó.

En diálogo con C5N, Valdés destacó coincidencias con los referentes políticos que impulsan la marcha del 17 de agosto: "De los cuadros del Frente de Todos que están en otros lugares, hablo de (Hugo) Yasky, (Roberto) Baradel, no tengo dudas de que pensamos parecido, nos conocemos todos. Nadie quiere que le vaya mal a (la ministra de Economía, Silvina) Batakis".

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires se refirió también a la trayectoria de la ministra frente a situaciones de complejidad: "Sus primeras palabras son una foto, no una película, que tuvieron como objetivo calmar la situación de un momento determinado".

"Es como Lavagna en el 2002, le tocó agarrar una situación compleja, tengo plena confianza porque es una pilota de tormentas, estuvo frente al Ministerio de Economía de Buenos Aires durante la crisis de Lehman Brothers", agregó. (Télam)