El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, dijo que “en ningún momento se pensó en una legislación específica contra los discursos de odio” y acusó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrí­guez Larreta, de difundir esa versión porque “está en campaña política para el año que viene”.

Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés, del mismo bloque, anunció que él mismo está trabajando en una iniciativa para generar una especie de “Ley Micaela” dedicada al particular.

La idea del proyecto es generar instancias de capacitación sobre el odio en distintos ámbitos, y surgió del ataque a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ocurrida el jueves pasado por la noche.

"Estamos en lucha contra el país del odio que quiere fomentarse desde algunos medios. Con mi equipo nos pusimos a trabajar en una ‘Ley Micaela’ contra el odio. Creo que hay que hacerlo a conciencia. Espero que la iniciativa sea acompañada por oficialistas y opositores", aseguró Valdés en declaraciones una radio porteña.

El legislador consideró que "todos tendrían que capacitarse contra el odio que quieren ir poniendo desde los tiempos mediáticos y los tiempos judiciales" porque "los fomentadores están en todos lados".

"Nos conmocionó lo que pasó el jueves", pero estimó que más grave fue que "los dueños deClarínyLa Nacióny los líderes políticos de la oposición" no se hayan solidarizado con la exmandataria, dijo Valdés. "Salvo, que yo sepa, (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales, de la UCR, ninguno llamó a la vicepresidenta a su celular. Eso es lo que más me sorprende. No bajo los brazos, lucho contra el país del odio que quieren fomentar algunos medios."

(Télam)