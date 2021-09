El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, cerró hoy la campaña de la alianza Encuentro por Corrientes+Vamos Corrientes con reclamos a la Nación, chicanas a la oposición local y un pedido para que los legisladores nacionales de la provincia sean su "fuerza en el Congreso".

"Les pido que me den fuerza en el Congreso, que nos den la posibilidad de que en los próximos seis años tengamos a dos senadores nacionales para defender los intereses de Corrientes", dijo Valdés en el Club San Martín de la capital, al concluir el acto de cierre de la campaña para las PASO del domingo de la Lista Verde 502 A de ECO+Vamos Corrientes.

El mandatario se expresó con reclamos a la Nación, en especial sobre las regalías de la energía eléctrica producida por Yacyretá; puertos y la hidrovía Paraná Paraguay, así como la construcción de un puente en la frontera con Uruguay.

Pero se mostró aún más enfático al reclamar a la Casa Rosada por las políticas agropecuarias.

MIRÁ TAMBIÉN Silvia Vázquez: La pandemia más grave es el cambio climático

"Tenemos que ir al Congreso de la Nación para explicar lo que no entiende Buenos Aires y lo que no entiende el Presidente (Alberto Fernández): cerrar la exportación ayuda muy poquito a los precios, pero nosotros tenemos 23 mil productores de menos de 300 cabezas de ganado y no nos da vergüenza defender a la producción, porque todos tenemos derecho a una renta digna", expresó.

Indicó que junto con sus precandidatos para el Congreso intentan "ser escuchados, porque no podemos seguir viviendo en una Argentina desigual, donde el Norte Grande tiene un 50% de pobreza".

Por otra parte, se dirigió con chicanas al Frente de Todos, al indicar que en su alianza "no nos vamos a preguntar en Buenos Aires si algunos de estos hombres y mujeres pueden ser candidatos, nos vamos a cada uno de los pueblos de nuestra provincia, porque representamos ideas, no a hombres".

Y profundizó el contraste al señalar que "hay senadores que se van y piden permiso para ser candidatos, como otros que se fueron oficialistas y que vinieron opositores".

MIRÁ TAMBIÉN Principales dirigentes, candidatos y militantes del FDT celebraron hoy el cierre de campaña

El precandidato a senador nacional en primer término, Eduardo Vischi (UCR), manifestó que "la fortaleza que significa hoy Corrientes posicionada a nivel nacional es un sustento, pero no es casual, porque viene haciendo las cosas que necesita el país, con equilibrio fiscal para parar la inflación, dialogando con los partidos por un gran encuentro, herramientas para mostrar al país que decimos basta de grietas y divisiones, tenemos que estar juntos por un país mejor".

Y el primer precandidato a diputado nacional, Manuel Aguirre (UCR), se comprometió a "pelear por Corrientes siempre, no como algunos que andan diciendo que van a hacer lo que el Gobierno nacional les dice; mi familia es Corrientes y a mi partido no le voy a fallar nunca".

Este domingo un total de nueve listas de precandidatos a diputados nacionales y ocho para el Senado irán a las elecciones PASO, en las que están habilitadas a votar 894.376 personas para la renovación de tres bancas de Diputados y tres de Senadores. (Télam)