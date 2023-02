El diputado Eduardo Valdés aseguró hoy que los jueces de la Corte Suprema "violaron" artículos de la Constitución Nacional y no mostraron "idoneidad" en el fallo por los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, al restituir la ley del Consejo de la Magistratura derogada por el Congreso, en la aplicación de la ley del dos por uno en causas de lesa humanidad y en el manejo de la obra social judicial.

El legislador del Frente de Todos (FdT) dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte "deben administrar justicia bien y legalmente".

"En el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias", señaló y dijo que "además no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y éstas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada".

"Si no se cumplen esos artículos, entonces se transforma en un acto irracional, eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo", manifestó y sostuvo que "según el artículo 16 de la Constitución Nacional todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

Valdés abrió su discurso afirmando: "Ratifico el proyecto de resolución que pedimos el juicio político de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti".

También señaló que a Rosatti se lo acusa por el "delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores, presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales".

Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que "distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores".

En esa línea, el legislador señaló que "es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal".

"¿Por qué no escuchó a los gobernadores?, ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?", preguntó.

Asimismo, subrayó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento".

Sobre el Consejo de la Magistratura, Valdés señaló que "a partir de la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pone en marcha lo que podemos denominar como 'el asalto al Consejo de la Magistratura'".

Dijo que "15 años estuvo vigente esta ley, de los cuales 6 años estuvo durmiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descubrir o no un vicio manifiesto -es claro que no es manifiesto- y si no es manifiesto, no es inconstitucional, por eso es que hay mal desempeño. No contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación".

"Horacio Rosatti nunca debió intervenir en el amparo presentado por el Colegio de la Ciudad que, recordemos, tenía como único objetivo recomponer el equilibrio entre los estamentos en el Consejo de la Magistratura", agregó.

En cuanto al manejo de obra social judicial, Valdés aclaró que el juicio político es contra los miembros del tribunal -a diferencia de la Coalición Cívica que solo apunta a Lorenzetti-, ya sea "por la comisión de delitos conforme lo determinen las investigaciones judiciales penales en curso, o en el menor de los casos por 'mal desempeño'".

En esa línea, afirmó que "se deberá investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la Obra Social para de ese modo poder realizar un incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables que les correspondía realizar en virtud de la Acordada 5/2008".

Sobre otras causales del procedimiento, como haber querido aplicar la ley del 2 por 1 en el caso Muiño, Valdés dijo que "cuando se es condenado por lesa humanidad, para la CIDH y la Corte Suprema, los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la naturaleza inhumana del crimen cometido, pero los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa, aplicando el 2 por 1".

Al cerrar su exposición, Valdés dijo: "Sueño con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro de la Corte vaya al exterior a decir que este parlamento no debe consagrar derechos ante cada necesidad".

"Sueño con un Consejo de la Magistratura en donde cualquier magistrado, tenga la jerarquía que tenga, sea juzgado por cualquier inconducta. Sobre todo si acepta dádivas de los grupos económicos más poderosos. Caso que ha ocurrido hace muy poco en nuestro país", advirtió.

Y finalizó: "Sueño con un Consejo de la Magistratura que sancione a un juez y/o fiscal que convoque a 8 indagatorias en un mismo día, a una misma persona, sea de las que piensa como yo o sea de las que no piensan como yo. Sueños, solo sueños, pero ¿saben qué?, felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad". (Télam)