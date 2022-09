El diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés afirmó hoy que si hay "acuerdo político" el oficialismo apoyará la eliminación de las PASO para el año que viene, tal como reclaman algunos gobernadores del peronismo.

"Todavía no hay un proyecto, son los gobernadores quienes propusieron eliminar las PASO, para unificar con la fecha presidencial y hacer todo más dinámico. Si hay acuerdo político los acompañaremos", sostuvo el diputado en declaraciones a Futuröck.

Los principales referentes de los distintos espacios que conforman el frente oficialista y las alianzas opositoras se encuentran hoy divididos entre quienes apoyan la suspensión de las elecciones PASO, quienes las defienden y aquellos que no han definido aún su posición respecto de las elecciones 2023 y especulan con futuros acuerdos, según pudo averiguar Télam.

Sobre su postura, Valdés explicó que "se va a subordinar a su bloque".

"Se requiere acuerdo político, si lo hay se hará y, si no, no se hará. No son leyes que uno resuelve por su propio espacio", indicó.

Finalmente, acotó que sería necesaria "una mayoría especial" para poder llevar adelante un proyecto de estas características. (Télam)