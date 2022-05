(Por Julio El Alí) El exgobernador de Salta y compañero de fórmula presidencial de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, afirmó que "el peronismo debe buscar una alternativa" para las elecciones del año próximo porque "no se puede condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo, que ya fracasó", y planteó además que el justicialismo del "futuro" necesita "estar más cerca de la gente e incluir con mayor participación ciudadana".

Después de asistir a una cena con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; el titular de la UCR, Gerardo Morales, y dirigentes de Peronismo Republicano, el exmandatario salteño reapareció en un congreso justicialista en Mendoza junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Ya con un tono más calmo, pero aún bajo los efectos de una jornada movilizante en su vuelta a actos del PJ junto a distintos sectores del Frente de Todos (FdT), Urtubey dialogó con Télam sobre el futuro del justicialismo, las posibilidades de una mayor apertura de la coalición oficialista, las elecciones de 2023 y sus aspiraciones en la política.

Sin rodeos, sentenció: "No podemos condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo porque a este Gobierno le va mal y eso es lo que hay que evitar".

"Hay un enorme sector del peronismo que, frente al fracaso del actual Gobierno, va a tratar de buscar una alternativa para que no vuelva a otra expresión política como el macrismo, que ya fracasó", subrayó.

- Télam: ¿Cree que se puede ampliar el FdT y armar una gran interna peronista en 2023?

- Urtubey: No es el modus operandi del kirchnerismo. No se puede esperar algo distinto de lo que fue siempre con el kirchnerismo. Por eso, no tengo expectativas en un gran frente con internas. Estaría buenísimo que se planteen ciertas discusiones y se logre abrir aún más el frente, pero veo otra lógica, la que queda en evidencia en cómo funciona el Gobierno nacional con sus distintos integrantes.

Al respecto, agregó: "Conceptualmente, es interesante que debatamos qué es el peronismo, hacer un análisis de la actualidad y definir hacia dónde va. Pero esto no quiere decir que por debatir podamos tener una correlación en un frente electoral porque eso es ciencia ficción; hoy la agenda se ordena, lamentablemente, desde el poder y allí es en donde radican los nombres propios de la política que terminan alejando al peronismo de la agenda de la gente. La sociedad está reclamando que la política se ordene desde abajo, desde la gente, y no desde el poder".

Sobre su participación en el acto del PJ mendocino organizado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, y del que participaron todos los espacios del FdT, Urtubey señaló que fue "muy gratificante participar en un acto peronista".

"Me entusiasmó mucho la iniciativa porque es algo muy alentador que en el peronismo podamos discutir entre todos los dirigentes que, como es mi caso, no pertenecemos al FdT. Eso es muy bueno porque marca que nos estamos empezando a escuchar y dar la oportunidad de debatir cómo seguimos en el futuro", destacó.

El exgobernador salteño sostuvo que cree que "la Argentina tiene que ir hacia una política de encuentro, diálogo y consenso y no tanto de confrontación. Por eso, puedo almorzar con Gerardo Morales, tomar un café con "Wado" de Pedro o participar de un congreso peronista. Pero eso, hoy, no se puede transformarlo en una lógica electoral porque hay una distancia muy grande todavía", aclaró.

- T: ¿El gran acuerdo puede ser una realidad en esta Argentina atravesada por una amplia grieta?

- U: Yo creo que sí. Soy positivo porque veo que la gente está muy caliente y, por eso, yo creo que vamos a un gran acuerdo, pero no porque haya una gran conciencia de la dirigencia política sino porque está todo roto.

- T: ¿Cómo imagina el escenario político electoral el año próximo?

- U: La Argentina no va a una elección de tercios el año que viene sino que va a una elección más parecida a la del 2003, donde ninguna fórmula alcanzó los 30 puntos y entre 26 y 16, hubo cuatro fuerzas. Por eso, el año próximo entre los 30 y los 15 puntos va a haber cuatro fuerzas porque en Argentina está erosionado el sistema de representación política.

En esa línea, Urtubey señaló que "la gente está mal y cansada de la falta de resultados y eso provocó que se rompa toda la estructura -de partidos- y, en ese escenario, es todo timba lo que puede pasar en 2023 porque podés ganar o salir tercero, como se da en casi todo el mundo porque el sistema político clásico está roto o a punto de quebrarse".

- T: ¿Cuál es el peronismo del futuro?

- U: El peronismo que viene es el que está parado, esencialmente, en la gente y no el poder. Lamentablemente, en los últimos tiempos el peronismo se transformó en un espacio de poder y la fórmula para que el peronismo vuelva a tener sucesos en la sociedad transformándole la vida a la gente es que apele a sus orígenes y vuelva a la participación popular.

- T: Habla de pactos y de consensos en una sociedad con una profunda grieta ¿Se identifica con el Perón que volvió del exilio?

- U: Sí. Hay que ir más hacia la unidad nacional que a la lucha de clases. Hay que buscar el gran acuerdo y no tanto la confrontación permanente. Imagino un peronismo mucho más basado en el modelo argentino que esboza el entonces presidente Juan Domingo Perón en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa de 1974. La Argentina requiere un camino así y no del conflicto permanente.

- T: ¿Qué opina de los nuevos dirigentes más jóvenes del PJ?

- U; Hay dirigentes valiosísimos en el peronismo pero veo que hoy el discurso imperante es más conservador en sostener la lógica de la confrontación que te aleja de la gente y eso hace que el peronismo cada vez esté más alejado de la gente.

- T: ¿Aspira a ser candidato en 2023?

- U: Quiero trabajar en la construcción de los 4 o 5 acuerdos básicos que hagan que la Argentina funcione. Eso ya se hizo, por ejemplo, en la salida de la hiperinflación de Raúl Alfonsín, con el pacto entre él y Carlos Menem. Estoy militando acuerdos básicos porque la historia marca que cuando los principales actores de la política nacional se une y logran consensos, la Argentina creció cinco años seguidos. Yo, si no se logran esos acuerdos básicos y seguimos con la confrontación permanente, prefiero no participar de nada ni ser candidato a nada porque sé que el país no tiene esperanza y me voy a estrellar. (Télam)