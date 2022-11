En un escenario electoral en el que los discursos duros parecieran cotizar más que las propuestas, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey intentará romper la agenda dominada por el bicoalicionismo encarnado en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, diagraman una alternativa superadora a la grieta en la que incluyó al exministro de Transporte Florencio Randazzo y las diputadas Graciela Camaño (Tercera Posición) y Mónica Fein (Socialista).

En una entrevista con Noticias Argentinas, el norteño afirmó que lo que necesita el espacio -en construcción- es dejar de pensar "en una tercera vía y construir una agenda diferente". En ese sentido, continuó: "El país tiene que ir a un fuerte cambio en términos de prioridades y plantear un modelo altamente desarrollista".

Consultado sobre el alcance en términos de competitividad, el salteño argumentó: "Hay que dejarles la agenda conservadora al FdT y JxC. Eso nos puede dar gran competitividad". Respecto al gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, Urtubey señaló que "la propuesta fracasó" y disparó contra el armado que ideó la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Cuesta encontrar al Gobierno porque es, en algunas cosas, inexistente".

"Claramente lo que se ve es una decisiva contribución a trabajar en una agenda que no tiene nada que ver con la demanda ciudadana. Esa contribución es la profundización de la crisis de representación de la Argentina", señaló.

El ex gobernador salteño además indicó: "Quiero colaborar en la construcción. Si en esa construcción es necesario y es útil que sea candidato, lo voy a ser; pero si no es útil ni necesario, no lo seré. Lo que me mueve hoy es otra cosa, es ver si puedo ayudar a transformar a la Argentina". GD/PT NA