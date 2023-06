El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey anunció hoy que no será candidato en las elecciones de este año luego de la controversia que se generó en el peronismo disidente por el acercamiento de ese sector a Juntos por el Cambio (JxC), y reclamó que la política "vuelva a representar al pueblo" y no a "peleas de poder".

"No voy a participar como candidato. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista", expresó Urtubey en un video publicado en las últimas horas en sus redes sociales.

Tras la controversia con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por el acercamiento del mandatario provincial a JxC, el dirigente salteño sostuvo que "nunca creyó" en "juntarse en contra de alguien" sino en "unirse a favor de algo bueno".

"Hoy la política no entiende a la gente, y yo no entiendo esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido y lo único que recibimos son peleas de poder, intriga, egos e internas. Voy a trabajar más que nunca, y no necesito un cargo para eso. Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo", manifestó.

Urtubey venía trabajando junto con Schiaretti y otros dirigentes en la presentación de una plataforma electoral del peronismo no kirchnerista, pero esa confluencia se vio interrumpida por el acercamiento del mandatario cordobés a JxC a través del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. (Télam)