El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UXP), Agustín Rossi, sostuvo hoy que "la mejor manera de celebrar estos 40 años de democracia es sin grieta y mirando hacia adelante para construir la Argentina que viene", al participar de una radio abierta en el centro de Rosario, a la que se sumaron diversos referentes de múltiples expresiones políticas.

"El camino es afirmar la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la salud y educación pública. Hoy nos encontramos en un proceso electoral donde la fuerza política que enfrentamos ni siquiera condena abiertamente los siete años de dictadura militar argentina", remarcó Rossi al tomar la palabra.

El candidato señaló que "el domingo pasado el pueblo argentino le dijo no a la motosierra; a la violencia; a la venta de órganos y la libre portación de armas", en relación al triunfo que obtuvo en primera vuelta el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa sobre el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei,

"La gente le dijo que no al sálvese quién pueda. El 19 de noviembre se juegan dos modelos de sociedad, una sociedad solidaria o la sociedad del sálvese quién pueda. Massa lo dijo claramente, el 10 de diciembre comienza otra etapa en Argentina, con un gobierno de Unidad Nacional en el cual convoquemos a hombres y mujeres que compartan los mismos valores o tengan valores similares a los de nuestra coalición", finalizó.

Esta mañana en la peatonal rosarina y organizado por UxP, se llevó adelante una radio abierta en la que diversas expresiones políticas se pronunciaron a favor de la democracia argentina, al cumplirse 40 años de las elecciones del 30 de octubre de 1983.

Participaron además de Rossi; el diputado nacional Germán Martínez; el rector de la UNR Franco Bartolacci; la secretaria General de CTERA Sonia Alesso; el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario Leonardo Caruana; el diputado provincial y referente del Frente Amplio por la Soberanía Carlos Del Frade; la secretaria de DDHH de la Municipalidad de Rosario Paula Contino; la diputada provincial Matilde Bruera; militante de la UCR Ángel Pini Elías y el filósofo, docente y exconcejal Juan Giani.

Martínez, aseguró que, "más allá de nuestras identidades partidarias, creemos imprescindible generar ámbitos plurales y diversos que valoren y defiendan la democracia argentina".

Asimismo, frente a las ideas dictatoriales que proponen Milei y La Libertad Avanza, enfatizó: "Es muy importante que peronistas, radicales, socialistas, de izquierdas, podamos decir sí a la democracia y no al fascismo".

En coincidencia, Alesso sostuvo que "la democracia que garantiza la educación pública y gratuita para que no haya un solo pibe o piba que no tenga acceso a la mejor educación".

"La disputa que está en juego el próximo 19 de noviembre no es sólo por Argentina si no también América Latina. La derecha de la región y el mundo quiere avanzar, pero con la unidad de los partidos populares seguramente venceremos y Sergio Massa será nuestro Presidente y Agustín Rossi vicepresidente. El camino a transitar para la reforma de las instituciones en salud es largo y complejo, pero no concebimos otra manera de pensar ese camino sino es a través de una convocatoria amplia y democrática", remarcó.

"No hay más salud si no hay más democracia", afirmó y destacó que "el fortalecimiento de una democracia requiere de instituciones que garanticen el derecho a la salud".

"El camino no será nunca transformar los derechos en mercancía y que entren en el juego de la oferta y la demanda, estas propuestas mágicas significan un profundo peligro al piso democrático que hemos construido en este país", enfatizó.

A su vez, Del Frade manifestó: "Los 40 años de construcción democrática nos hace claramente definirnos para este 19 de noviembre en contra del neofachismo que representa Javier Milei".

"Por memoria, verdad, justicia, plenitud de derechos laborales y en contra de la verdadera y única casta que tiene la Argentina que es el poder económico concentrado y extranjerizado vamos a votar a Sergio Massa como expresión individual de las mayorías populares que celebran la democracia", enfatizó. (Télam)