El Partido Unidad Popular (UP) calificó hoy como "hostil y amenazante" la represión de la Policía de la Ciudad sobre la militancia que se encontraba el sábado en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Agregó que tanto los dirigentes de la oposición como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "no toleran el sentimiento popular y no dudan en reprimir impulsando posiciones de odio y violencia institucional".

En un comunicado difundido por sus redes sociales, el partido liderado por Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, que integra el Frente de Todos, aseguró que las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta y "contra la Corte Suprema del Lawfare, el partido judicial" se realizaron a lo largo de todo el país "en un clima de paz y alegría, que solo está empañado por la actitud hostil y amenazante de las fuerzas policiales, de los dirigentes de la oposición y del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta".

Finalmente, UP repudió la "intimidación y las amenazas" y exigió respeto a la expresión popular, "más aún de aquellos que hablando de republicanismo no toleran el sentimiento popular y no dudan en reprimir impulsando posiciones de odio y violencia institucional".

MIRÁ TAMBIÉN El FdT repudió la represión de la Policía porteña en Recoleta y se solidarizó con Máximo Kirchner

(Télam)