El partido Unidad Popular (UP) que forma parte del Frente de Todos (FdT) realizó hoy su Plenario Provincial en la localidad bonaerense de Lanús, donde se analizó la coyuntura política y se discutió "otro proyecto de Argentina".

Así lo informó UP y señaló del encuentro participaron el presidente del partido, Claudio Lozano, el presidente del Congreso Nacional de UP, Víctor De Gennaro, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, el presidente de UP provincial, Hugo Amor, su vicepresidenta, Vanina Rodríguez, y el dirigente Eduardo Balán.

"Estamos acá para demostrar que es posible hacer otro proyecto en la Argentina. Para demostrar que no es cierto que hay que resignarse a lo que hoy ocurre", expresó Lozano al cierre del encuentro, según un comunicado.

En ese marco, recordó que el 17 de octubre -Día de la Lealtad- "fue una señal en esa dirección" al igual que ocurrió el 17 de noviembre, cuando se convocó "una multitud" a celebrar el Día de la Militancia en La Plata, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente define la agenda tras realizarse nuevos controles médicos

"También hubo algo muy importante y es que (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner habló. Porque el intento de asesinato no tiene solamente una dirección personal. Es el intento de silenciar a quien ocupa un lugar de liderazgo en el movimiento popular. Es decirle al movimiento popular que se tiene que quedar callado frente al ajuste", aseguró Lozano.

Y recalcó que el movimiento popular "dijo que no se va a quedar en silencio frente al ajuste y que está en condiciones de disputar y construir otra perspectiva".

"Para eso estamos. Para aportar en esa dirección", subrayó.

Lozano convocó al Congreso Nacional de Unidad Popular que se va a celebrar para finales de febrero y comienzos de marzo "para plantear Proyecto, organización y candidatos a lo largo y a lo ancho del país" y de esa forma "garantizar la posibilidad de otra propuesta política y otro futuro para las argentinas y los argentinos". (Télam)