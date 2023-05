Funcionarios, sindicalistas y trabajadores de todo el país destacaron hoy el rol de la unidad para "seguir conquistando derechos laborales" en diversas actividades realizadas para conmemorar el Día Internacional del Trabajador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió "seguir conquistando derechos" y agradeció a los trabajadores bonaerenses por su "compromiso".

"A las y los trabajadores bonaerenses gracias por su compromiso con el desarrollo y la transformación de nuestra provincia. ¡Les deseo un feliz día!", escribió esta mañana el mandatario provincial en su cuenta de Twitter y expresó: "Sigamos conquistando derechos".

En tanto, en la inauguración del nuevo edificio de la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Formosa, el mandatario provincial y presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, afirmó que "sobre la unidad de los trabajadores y trabajadoras construiremos la Patria socialmente justa".

Al principio de su intervención, aclaró que inaugurar el edificio "para mí no tiene significado si no va a ser el lugar donde se construya la unidad de todos los trabajadores", y destacó: "Cuando digo de todos los trabajadores también incluyo a los movimientos sociales porque ellos son trabajadores de una circunstancia que no hubiéramos querido vivir en Argentina".

"Ellos son sostenedores de la situación social de la Patria, aunque su ingreso seguramente no es el ingreso digno que necesitamos que tengan los trabajadores de mi Patria", reconoció.

En esa línea, exhortó a la unión para construir "la Patria socialmente justa" y vencer al "adversario" que "está inmerso en una tremenda codicia y quieren todo para ellos, la concentración de la riqueza a costa de la pobreza del trabajador, la cara más terrible del liberalismo".

Y advirtió: "Esos que prometen que van a venir y ser mejores, dinamitar todo, hacer desaparecer todo, porque dicen que acá el problema es el gasto social y eso es mentira, ese es el engaño más grande que pueden transmitirnos".

Asimismo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, resaltó que "el trabajo y la educación son el camino para vivir mejor, poder crecer y desarrollarse en familia" y destacó que las acciones de su Gobierno "buscan permanentemente impulsar la producción y la educación, factores claves para generar empleo de calidad".

Durante sus ocho años de gestión avanzaron en distintas medidas "para crear trabajo", indicó y recordó que se brindaron subsidios directos a industrias que "amplían su planta de personal, se llevó alivio fiscal a productores y al turismo, y se promovieron las exportaciones y se potenció la obra pública".

El secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, instó a los trabajadores a "ser parte de la política y no una variable de los políticos", al presidir un acto en el barrio San José, en la capital salteña, donde estuvieron también el vicegobernador Antonio Marocco y los líderes sindicales de la provincia.

El dirigente, que además de ser el titular de la CGT en Salta es el principal referente de la Asociación Bancaria provincial, indicó que "hoy homenajeamos a los compañeros trabajadores que ofrendaron su vida en la lucha por una Argentina y un mundo mejor, con mayor dignidad", tras lo que destacó la participación en las organizaciones del trabajo de gente joven y las mujeres.

Rodas llamó a "crear puentes de unidad" para defender a los trabajadores y consideró que "la precariedad laboral y del tejido social de los trabajadores no están bien".

"En el gobierno de Mauricio Macri hubo un fenomenal endeudamiento, que condicionó a varios gobiernos para el futuro. Luego vino la pandemia, que rompió las economías regionales", señaló y añadió: "Para reconstruir el tejido social de los trabajadores, Salta y el país, debemos trabajar todos unidos".

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, felicitó hoy a los trabajadores a través de su cuenta de la red social Twitter, donde envió "un saludo muy especial a todos los que se levantan cada día con la decisión firme de construir un presente y un futuro mejor; a quienes con esfuerzo y dedicación aportan al crecimiento de la comunidad con su indispensable labor y compromiso social".

En Corrientes, el Día Internacional del Trabajador se vivió en las calles, donde el tradicional locro homenajeaba a los trabajadores y convocaba a multitudes en numerosos puntos de la ciudad capital.

Con valores que parten de los 800 pesos por porción, el locro llegó acompañado de un descenso de temperatura y el paisaje de la localidad correntina se matizaba así con humos y colores propios de esta preparación que plasma con ollas y fuegos el homenaje y la oportunidad de venta.

Esta imagen tiene inicio a la madrugada con fogatas que arrecian sobre las cacerolas en las veredas y tienen su punto de ebullición al promediar la mañana, cuando cerca de las 11.30 desfilan por los puestos callejeros miles de comensales.

Por otra parte, en Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN Capital) se movilizó esta mañana por las calles céntricas de la ciudad capital y realizó un acto en las puertas de la Casa de Gobierno para exigir el cese del pago de la deuda externa.

"Hoy estamos aquí para decir basta de pagar la deuda externa y que esa plata vaya para salario, para salud, para educación; y basta de que seamos los trabajadores los que paguemos con la salud, con la educación, con la miseria y la pobreza esta crisis", manifestó la secretaria general del gremio docente capitalino, Angélica Lagunas, en declaraciones a la prensa.

Y afirmó que "el mejor homenaje para esos mártires de Chicago que perdieron la vida defendiendo nuestros derechos es decirles que estamos de pie defendiendo la lucha".

La movilización de los docentes neuquinos partió esta mañana desde el Monumento a San Martín, ubicado en el centro de la ciudad, y finalizó con un acto en las puertas de la Casa de Gobierno provincial. (Télam)