(Por Paula De Lillo) Los partidos de izquierda definen sus propuestas electorales en medio de un fuerte debate sobre cuáles son los mejores precandidatos para representar "los intereses de los trabajadores" y hacer frente a lo que definen como "la política del ajuste".

Más allá de la discusión interna, la coalición del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) -integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- descarta cualquier tipo de ruptura.

Sin embargo, los distintos sectores presentaron alianzas internas que obligan a recurrir a las PASO para determinar los candidatos y resolver las diferencias.

Por un lado, el PTS y la IS acordaron presentar una lista común conformada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño como presidenta y vice, un binomio que fue definido como respuesta a lo que consideraron un "planteo unilateral" por parte de los otros dos partidos de la coalición.

Es que el PO y el MST consensuaron una fórmula encabezada por el legislador porteño Gabriel Solano y la dirigente gremial, Vilma Ripoll, a la vez que convocaron a un "congreso abierto" el próximo sábado 17 de junio en la Plaza de Mayo.

Allí esperan discutir las precandidaturas y "desafían" a que los otros dos partidos también participen.

"El PO impugnó a Bregman como candidata al plantear que tiene una posición kirchnerista. No es una realidad que no quieran ir a las PASO. No vamos a ir a refrendar la candidatura de Solano y Ripoll en una parodia de congreso", afirmó el dirigente de la Mesa Nacional del PTS Guillo Pistonesi en declaraciones a Télam.

Pistonesi dijo que hay integrantes del movimiento Polo Obrero que "no comulgan necesariamente con ideas de la izquierda" y que "hay jóvenes" de ese sector que "votarían" al diputado libertario Javier Milei, por lo que remarcó que "no se pondrá bajo el sufragio de ellos quiénes son nuestros candidatos".

En esa misma línea, la IS -que inició su campaña insistiendo en la importancia de no someter al FIT a las PASO- criticó que la fórmula consensuada entre el PO y el MST "forzara" a las primarias como consecuencia de que no se respetaran "los acuerdos anteriores" dentro de la alianza.

"Lamentablemente iremos a internas. Esto debilita al FIT-U y a la militancia, no deberíamos tener este divisionismo. La izquierda tiene una gran oportunidad para convocar a los desencantados del peronismo, pero se debilita", lamentó el dirigente nacional de la IS Juan Carlos Giordano.

El PTS y la IS realizarán el miércoles 7 de junio a las 15 una conferencia de prensa en la sede del Club Fernández Fierro -en Sánchez de Bustamante 772- para presentar las listas de CABA y provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el PO y el MST discutirán el programa y las candidaturas en un "congreso abierto" -organizado en diez comisiones temáticas-, en lo que aseguran que es un "método superior" a la confrontación electoral de las PASO.

"Estamos convocando a los cuatro partidos del FIT-U, pero el PTS no quiere. Lo más probable es que haya unas PASO porque quieren una fórmulas sólo de ellos. La izquierda no puede ser un partido electoral y menos en el contexto político actual", advirtió Gabriel Solano a Télam.

El dirigente del PO recordó que el PTS presentó primero una fórmula que "proclamaba" al diputado jujeño Alejandro Vilca y Bregman como precandidatos, "un año y medio atrás" y sin el acuerdo de los otros partidos.

Además, dijo que el PTS basa su construcción en "la clase media y no en los sectores populares" y los acusó de realizar un "seguidismo al kirchnerismo", especialmente por parte de Bregman.

"Un desacuerdo que permanece en el tiempo, se agranda. Seguimos defendiendo el FIT-U, pero no queremos que se convierta en un instrumento inocuo que no tenga un peso significativo para cambiar las condiciones de nuestro pueblo", remarcó.

Por su parte, el MST llamó a participar del congreso donde espera "lograr una fórmula de consenso" por medio de "un mecanismo democrático".

"La IS hizo toda una campaña con una lista unitaria y luego terminan acordando una fórmula de solo el PTS. Nunca se ha dado este nivel de intentar hegemonizar el frente", remarcó la precandidata a primera legisladora en CABA, Celeste Fierro.

Por fuera del FIT-U, el Nuevo Más presentó a Manuela Castañeira como precandidata presidencial, quien se encuentran realizando recorridas donde profundiza en siete ejes centrales cuya principal propuesta es que el salario de los trabajadores tenga "como piso los 500 mil pesos".

En febrero, el Nuevo Más había publicado una carta para plantear la "necesidad de una expresión unificada de la izquierda" para las próximas elecciones.

Sin embargo, aseguran que no hubo ninguna respuesta por parte del FIT-U y descartan que pueda cambiar el escenario antes del cierre de inscripción de alianzas previsto para el 14 de junio.

"El FIT está procesando una crisis muy grande y pierden de vista que la izquierda puede unificarse. Es de una irresponsabilidad muy grande la mezquindad que manejan. Como revolucionario, uno intenta transmitir ideas lo más elevadas posibles, pero privilegian el reparto de los porotos con una mirada muy estrecha en medio de la profunda crisis", criticó el precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más Juan Cruz Ramat.

Además, Ramat sostuvo que el FIT-U no tiene "un programa claro" e incluso sostuvo que Solano llega a "rozar con sus argumentos" a sectores como el de Milei.

"Cuando hablás del fracaso de la democracia en vez de hablar del fracaso del capitalismo, tendés a confundir a un sector de la izquierda. Esos argumentos son de sectores de extrema derecha que critican las conquistas democráticas", remarcó.

En tanto, desde Política Obrera, el partido que lideran los históricos dirigentes del troskismo Jorge Altamira y Marcelo Ramal, ya definieron sus principales candidaturas en un congreso partidario.

Allí se votó por unanimidad la fórmula Ramal-Patricia Urones como precandidatos a presidente y vice, respectivamente, y esperan definir la próxima semana las candidaturas para CABA y restantes provincias en el marco de un "plan ambicioso" para presentarse en cerca de 40 municipios bonaerenses.

"Lo pusimos a consideración, pero nos parece importante ir a elecciones con un mensaje claro socialista que ayude a entender el alcances de la crisis mundial y nacional", aseveró Ramal al ser consultado sobre si consideraron acordar con el FIT-U.

Sobre las tensiones de la coalición de Izquierda, Ramal consideró que se trata de "una pelea carente de todo principio" y que detrás de esto "solo se encubre una pelea de cargos". "Es la expresión de una profunda declinación política", remarcó. (Télam)