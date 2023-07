El ministro de Hábitat y Desarrollo Humano bonaerense, Agustín Simone, destacó hoy que con fondos provinciales y nacionales se construyen actualmente en la provincia de Buenos Aires un total de 40.000 viviendas.

"Tenemos un plan de construcción de viviendas muy ambicioso: hay en construcción 13.000 obras con fondos provinciales y si se suman las obras hechas con los fondos nacionales, estamos en 40.000l", contó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof en declaraciones a radio Provincia.

Simone sostuvo que se trabaja junto a los municipios en la generación de los lotes para las obras que se van a encarar el año que viene y apuntó que, primero, se aseguran que haya "agua, cloacas y, luego, hacer las casas".

MIRÁ TAMBIÉN Santoro presenta su propuesta educativa para la ciudad de Buenos Aires

viviendas

"Queremos que estas obras se mantengan a lo largo del tiempo", resaltó Simone.

En ese marco, consideró que "es difícil encontrar suelo en el conurbano, porque no hay la misma disponibilidad que en el interior", pero puso de relieve que en muchos municipios se está "avanzando".

Luego, expuso que "el municipio de La Plata no genera suelo urbano y por eso no hay dónde hacer viviendas" y, como contraste, graficó que "en Ensenada hay 2.000 viviendas en obras", en tanto que "en La Plata, no".

MIRÁ TAMBIÉN Docentes jujeños marchan hoy por incumplimiento de paritarias

Ciudad de La Plata

"La diferencia es que en Ensenada está como intendente Mario Secco, que se encarga de generar suelo urbano. En cambio, en La Plata, el municipio no nos aporta un sólo lote de tierra para hacer vivienda", dijo.

Sostuvo que de los 135 municipios bonaerenses la provincia desarrolla obras en 120 y explicó que ello "no tiene que ver con que sea un municipio opositor u oficialista".

"Son viviendas para los trabajadores. Nosotros no regalamos casas. Es mentira lo que dicen algunos opositores. Nosotros hacemos viviendas que tienen un financiamiento a 30 años. Facilitamos el proceso de construcción, y el Instituto -que no tiene fines de lucro- después cobra lo que valió la vivienda. Es un sistema accesible para trabajadores", concluyó. (Télam)