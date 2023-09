El gobernador de San Juan y candidato a senador, Sergio Uñac, y el diputado nacional José Luis Gioja encabezaron hoy la conformación de la "Mesa de Unidad Massa Presidente" en la provincia cuyana, para apoyar la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa.

Los integrantes del frente Unión por la Patria estuvieron acompañados por los referentes de todos los sectores que conforman la coalición, dirigentes y militancia en la sede del PJ local.

Allí, Uñac dijo que “en las elecciones de octubre los argentinos dirimen entre polos opuestos y se define el modelo de país del futuro” y destacó que “nosotros somos defensores de cada uno de los derechos que desde 1946 hasta la fecha, el sector mayoritario de los trabajadores argentinos ha adquirido”.

Indicó que “estamos seguros que proteger el derecho al trabajo es el camino, proteger la salud pública al igual que la educación pública es el camino, bregando con problemas y con diferencias para sostener la igualdad de oportunidades para todos los sanjuaninos y argentinos”.

Uñac subrayó que la mesa de unidad “no es una foto, esto es un punto de partida que muestra que los justicialistas sabemos priorizar ese orden que mencionaba José Luis Gioja y que forma parte de la historia de nuestro partido”.

"Queremos una patria grande, queremos una patria donde hay espacio para cada uno y seguimos aportando para poderla construir”, indicó y agregó que “por eso en las próximas elecciones hay que ejercer el derecho de votar y salir a defender 20 años de crecimiento en la provincia de San Juan”.

Por su parte, Gioja remarcó que “en estos días tenemos que sentirnos peronistas porque más que un derecho es un deber; para eso nos formamos, para eso militamos, para eso hoy esta sala llena de dirigentes de este espacio político nacional y popular que viene a comprometerse con la octava verdad del Justicialismo, que es nuestro catecismo, que dice que dentro de una escala de valores primero está la patria, después del movimiento, y por último estamos los hombres”.

Agregó que “hoy no hay espacio para mirar para otro lado, no hay espacio para no comprometerse, no hay espacio para no dedicar lo que falta para el 22 de octubre y de ahí en más en segunda vuelta, a laburar como sabemos con overol y alpargatas puestos, con la militancia a golpear puertas, a convencer, porque en este país la celeste y blanca debe seguir flameando, porque en este país Massa tiene que ser presidente y Rossi vicepresidente”. (Télam)