Tras resignar su candidatura por el rechazo de la Corte Suprema, el mandatario de San Juan, Sergio Uñac, analiza quién lo reemplazará en la boleta del oficialismo como postulante a gobernador. En ese camino, para el que tiene apenas cuatro días, aparecen varias figuras de su entorno, aunque el que pica en punta para suplantarlo es su hermano, el senador nacional por San Juan, Rubén Uñac. El legislador tiene mandato en el Senado hasta el 10 de diciembre, de muy bajo perfil y ya cuenta con la experiencia de haber sido vicegobernador de José Luis Gioja entre 2007 y 2011. La idea de Rubén Uñac como reemplazante toma potencia en función de mantener el apellido en las boletas del oficialismo, lo que podría fortalecer el proyecto reeleccionista. Otro de los que estaba en la lista de posibles reemplazantes era el actual candidato a vicegobernador de Uñac, Cristian Andino, pero el mandatario provincial descartó sus chances este viernes. Al ser consultado sobre su compañero de fórmula, señaló: "No, sólo hay un candidato aludido, el de gobernador (para cambiar)". "Andino continúa como candidato a vice porque el cargo aludido es el del candidato a gobernador, si cambia el orden de la fórmula, todos tendrían la posibilidad de hacerlo. Esto es una suspensión de unas elecciones que estaban en curso. Hay un solo cargo aludido. Con Cristian tenemos la mejor relación, esta mañana hemos estado conversando. Cristian es un gran intendente y un gran candidato a vicegobernador", indicó el gobernador en las últimas horas. Además, no descartó competir por un cargo nacional ahora que le fue vetado otro mandato en la provincia. "No es seguro y tampoco descarto nada. Hoy le tenemos que dar continuidad a este proceso, qué es lo que vaya a hacer mi persona es irrelevante", señaló al respecto. Este año, además de poder integrar alguna fórmula nacional, Uñac podría ser candidato a senador o diputado nacional.