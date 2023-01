El Movimiento Popular La Dignidad, una agrupación social que integra el Frente de Todos, se sumarán a partir del 23 de enero en forma independiente y por fuera del aval oficial, a los controles de precios que realizaran otros grupos y sindicatos

Responsables del movimiento conducido por Rafael Klejzer indicaron que realizarán los controles de manera independiente, por fuera de los acuerdos oficiales, ya que consideran que el Gobierno nacional también es responsable de los incrementos. "Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos", indicaron desde la conducción de la agrupación. Por su parte, Klejzer, quien integra junto a Juan Grabois la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), advirtió que "no hay ninguna posibilidad de un plan de desarrollo productivo en la Argentina si no contamos con alimentos y energía barata. Y hoy sucede todo lo contrario", Los resultados de los relevamientos serán publicados en las redes sociales de la organización: @ladignidad.ok

Fuentes de la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, consultadas por I-profesional, confirmaron que no le otorgaron a esa agrupación autorización para realizar los controles, que sí realizaban otras agrupaciones sociales como Barrios de Pie y Movimiento Evita, además de los sindicatos de Camioneros y de Comercio. AMR NA