El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, Federico Corsiglia, dictó hoy una medida cautelar para prohibir "modificar ubicación o estado" del monumento al expresidente Julio Argentino Roca que se encuentra en la Plaza Expedicionarios del Desierto, en el centro cívico de la ciudad patagónica.

La medida tomada por Corsiglia es producto de una acción de amparo interpuesta por el abogado Pablo González, a raíz del proyecto de refuncionalización del Centro Cívico de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, que incluye el desplazamiento de la estatua de Julio Argentino Roca de la Plaza.

Por su parte, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, consideró que es una medida "ideológica".

De acuerdo con la cautelar, en tanto se resuelva la situación de fondo planteada, rige la "prohibición de cualquier obra sobre el mismo (monumento) que pudiera modificar su ubicación y/o estado, con excepción de aquellas tareas que fueran necesarias para su mantenimiento y conservación".

En declaraciones a Télam, el intendente Gennuso expresó que "la medida cautelar que otorga el juez frente a un amparo es una medida que nosotros consideramos ideológica, porque todavía no ha habido ningún acto administrativo del municipio que permita poner una medida de no innovar, lo hacen frente a dichos que podrían ser, pero no frente a un hecho concreto administrativo".

Ya con anterioridad el municipio había informado que no pretendía realizar las modificaciones en lo inmediato, estimando el inicio de las tareas en primavera, ya que se debe retirar el monumento con una grúa y trasladarlo a un lugar cercano para la restauración del fundido en bronce, y luego reubicarlo, con el mismo pedestal.

El proyecto de refuncionalización del Centro Cívico de la Ciudad cordillerana cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. (Télam)