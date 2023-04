La majestuosa Sala Ginastera del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata fue el escenario en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció esta tarde una disertación ante miles de dirigentes y militantes políticos que, en sus cánticos, reiteraron el pedido para que sea ella quien encabece la fórmula presidencial del Frente de Todos en las elecciones aunque ella sostuvo ya haber dado "todo".

La charla magistral que brindó la presidenta del Senado se tituló "27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica" y se llevó a cabo en el marco del vigésimo aniversario de los comicios en que Néstor Kirchner fue electo presidente.

En la jornada, Cristina Fernández presentó la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), "un espacio de formación de cuadros políticos, diseño de herramientas para transformar la realidad, y generación de contenidos de comunicación política en pos del interés nacional y la construcción de un país más justo", según consignaron sus organizadores.

Entre los cantos entonados antes de la llegada de la vicepresidenta, resonaron la Marcha Peronista y otros en las que se pudo escuchar: “Vamos Cristina, no podemos perder”, “Tomála a vos, dámela a mí. El que no salta es de Clarín”, “No me importa lo que digan, los gorilas de Clarín, vamos todos con Cristina, a liberar el país”.

Hacia el interior del Teatro, uno de los momentos más emotivos de la tarde se suscitó cuando arribó a su palco la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y todo el público se puso de pie para aplaudirla.

Quienes también cosecharon muchos aplausos fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado y presidente del Partido Justicialista provincial, Máximo Kirchner.

Entre los asistentes hubo varios intendentes del conurbano, como Juan Jose Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes), Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros.

Del Gabinete nacional se encontraban la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana; y de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, además de varios funcionarios del gobierno bonaerense.

Y en una de las primeras filas estuvo la titular de la cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dirigente cercana al ministro de Economía Sergio Massa, quien fue dos veces elogiado por la vicepresidenta durante el acto.

Minutos antes de las 19 llegó Cristina Fernández, vestida de blanco, y luego en la Sala Ginastera se escuchó el himno nacional, que los militantes y dirigentes presentes entonaron con los dedos en V y a continuación el exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta realizó una breve presentación.

También los presentes corearon: “Patria sí, colonia no”, “Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo...”, “Cristina, Cristina, Cristina corazón. Acá tenés los pibes para la liberación”.

Durante la charla, en la que la Vicepresidenta estuvo acompañada en el escenario por Cristian Girard, Virginia García, Rodrigo “Rodra” Rodríguez, Claudia Bernazza, Nicolás Trotta y Mónica Litza, los cánticos de "¡Cristina Presidenta!" se escucharon en reiteradas oportunidades.

La titular del Senado respondió: “No se hagan los rulos”.

Los asistentes se levantaron de sus asientos para aplaudir fervorosos cuando la vicepresidenta pidió revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y comentó: “Dicen que en el FMI hay halcones y palomas, como en la oposición. Me cuesta entender la lógica, porque yo soy pingüina. Los halcones vuelan solos, son individualistas. Los pingüinos somos colectivos, vamos todos juntitos de acá para allá, somos un ave de grupo", dijo y prosiguió: “Vuela solo el halcón y vuela sola la paloma. Solo, querido, nadie llega a ninguna parte”.

A posteriori, cuando hizo mención a la concentración de la economía, se preguntó: "¿A quién le van a hacer creer los políticos que van a poder controlar al poder económico? ¡Qué no me jodan! No es casualidad que la única dirigente política a la que intentaron asesinar, que fue condenada y proscripta soy yo", y añadió: "Andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo, si nunca te pasó nada, hermano? Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto e inequitativo".

En ese momento, el público presente se paró y volvió a corear: "Cristina presidenta", pero la vicepresidenta respondió: "Yo ya viví, ya di todo lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes, por los pibes".

Si bien la disertación de la titular del Senado comenzó a las 19, desde muchas horas antes se congregaron más de 30 mil militantes provenientes de distintos puntos del país en las inmediaciones del Teatro Argentino, ondeando sus banderas y al ritmo de la música que sonaba desde los parlantes.

Además, cientos de jóvenes con banderas de la agrupación La Cámpora rodearon el complejo y celebraron en las calles, con redoblantes, la llegada de la expresidenta, junto a militantes de otras organizaciones como el Partido Piquetero, la Corriente Peronista, el Espacio Puebla, Descamisados, Nuevo Encuentro, Unidos y Organizados y Peronismo Militante.

Movimiento Mayo, Corriente Martín Fierro, Frente Transversal Nacional y Popular y Frente Social Popular son otras de las banderas que se veían desde muchas cuadras antes de llegar al Teatro.

La multitud -que luego siguió la charla a través de las múltiples pantallas gigantes dispuestas en las calles- planteó consignas de respaldo a la expresidenta como "Coraje y amor por la patria. ¡Proscripción un carajo!", "La patria es el otro", "Yegua. Nunca mascota", "Militar hasta que lo imposible se vuelva inevitable", “No es candidata, es necesaria” y "Contála como quieras: es ella".

Elisa Ezcurra, una mujer que viajó a La Plata desde Chivilcoy dijo a Télam que "vinimos a poner nuestro granito de arena para romper la proscripción porque ella es la única esperanza".

En igual sentido, Lourdes, de Berisso, dijo a esta agencia que "Cristina es brillante, es liberación, es una estadista. Ella tiene algo con el pueblo, una conexión. La amamos y valoramos" y su amiga Roxana, de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a esta agencia que "la única esperanza es ella".

"Necesitamos que revea su decisión. No nos resignamos a que no sea ella", pidió un joven que se movilizó desde San Vicente.

Con remeras con la leyenda "Fuerza Cristina", “El pueblo te acompaña”, “No me arrepiento de este amor”, “Es ella”, “Nada sin Cristina”, la gente ocupó calles y veredas, desde donde siguió el discurso de Cristina Fernández.

El Teatro Argentino fue el espacio elegido por la vicepresidenta para su lanzamiento como senadora en 2005, para anunciar su candidatura presidencial en 2007 y para el acto de la implementación de la Ley de Medios en 2009.

Hoy, volvió a su ciudad natal para hacer un llamado “a crear un programa de gobierno para construir un futuro mejor”. (Télam)