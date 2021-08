En 2018 el ex presidente Macri sorprendió a propios y extraños con un anuncio que nunca formó parte de su plataforma: impulsaría el aborto, incluso contra la voluntad de la mayoría de sus votantes

Para muchos marcó el comienzo del final de su carrera política, al menos como presidente de los argentinos

Ese mismo año, para quienes veníamos militando la defensa del primer derecho humano, como reconocemos al derecho a la vida desde la concepción, también marcó un comienzo, el de salir a las calles. Marcamos tendencia en todas las redes, movilizamos más de dos millones de personas en las marchas por la vida y lanzamos el emblema de los provida que luego se instaló en todo el mundo: el pañuelo celeste

Ese mismo año, desde la Fundación Más Vida visitamos más de 50 diputados y senadores, llevándoles material objetivo que probaba como la legalización del aborto era un fracaso en aquellos países (los menos) que la tenían. Sin embargo y muy a pesar de las mayorías de opinión, la balanza en diputados se tornó hacia el aborto, luego de cuestionables "panqueques" que cambiaron de posición a último minuto

Allí comprendimos que la política no representaba a la gente, sino a los mismos políticos quienes persiguen intereses diferentes a los de la población que los eligió

Así fue como, quienes ya portábamos un pañuelo celeste, vimos la necesidad de encausar una verdadera representación de los intereses de los argentinos, y asumimos el compromiso de involucrarnos en la política para hacer de ésta un mejor lugar, hacer posible el sueño de una nueva generación de representantes que simplemente cumplan su mandato de "representar": fundamos el Partido Celeste Provida, el primero de su especie en el mundo, cuyo primer estamento comprende la defensa del derecho humano a la vida, ya que sin vida, no se puede gozar de ningún otro derecho humano. Asimismo, somos los primeros en impulsar la "democracia directa", un perfeccionamiento de la democracia representativa, que como vimos, no representa a nadie

En la democracia directa, todos los afiliados al Partido Celeste podrán saber en tiempo real todos y cada uno de los proyectos que deba tratar su diputado, y elegir si éste debe aprobarlo o rechazarlo

De esta forma devolveremos el poder y el voto a la gente, que verdaderamente encontrará en su vínculo con su representante a un dependiente que cumpla fielmente su mandato, el de la mayoría, como siempre debió ser la democracia, y como nunca fue. Además de revolucionario, este sistema de representación aportará transparencia y control ciudadano, ya que no habrá margen para "negociados" ni "panqueques", ya que la opinión popular de la gente será pública a través de Internet. Tardamos dos años en lograr la personería jurídica, algo inédito por cierto, pero necesario para lograr la libertad tan preciada en política, para no depender de nadie, con los consiguientes "costos políticos" habituales en la vieja política

Ésta es la primera vez que un partido 100% a favor de la vida se presenta en elecciones, y me honra acompañar a la reconocida influencer y militante provida Ayelén Alancay que encabeza la lista, con quien además hemos recorrido toda la provincia de Buenos Aires, no solamente este año (de elecciones), sino hace dos años, incluso en tiempos de pandemia, llevando mercadería que conseguíamos donada (ya que no recibimos fondos de nadie) a los mas necesitados, exponiendo nuestra propia salud para acompañar a aquellos que perdieron su trabajo por la cuarentena, porque la ayuda social no podía darse el lujo de parar

Estuvimos allí donde el Estado está ausente, ayudando también a las madres que atraviesan embarazos vulnerables, porque el compromiso comienza con la gente. Fuimos perseguidos también, pero eso tampoco nos detuvo, ni entonces ni ahora

Una nueva era tendrá lugar en estas elecciones, porque con el Partido Celeste Provida comienza otro tipo de política, real y representativa, transparente y honesta, francamente nunca vista

Nosotros no prometemos, hacemos. Sabemos que el año pasado votaron los diputados, de espaldas a la gente, pero este año vota la gente. La invitación es a realizar una elección de vida. (*) - Presidente de la Fundación Más Vida y del Partido Celeste; precandidato a diputado nacional por el Partido Celeste en la provincia de Buenos Aires. RM/GAM NA