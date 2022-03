La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata difundieron una campaña para concientizar e incentivar a que hablen aquellos conscriptos que hayan sufrido torturas, en el marco del reclamo que llevan adelante ante la Corte Suprema para que se investigue a un centenar de exmilitares denunciados por vejámenes a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982.

"¿Sabías que los soldados que fueron a Malvinas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos?", interpela la campaña llamada "Yo también hablo".

A 40 años de la guerra, estos crímenes "siguen impunes", agregaron desde los organismos, y "muchos excombatientes todavía no hablaron".

De esta manera propusieron a familiares de excombatientes a "animarlos a hablar" con cientos de impactantes testimonios de ex soldados conscriptos que ya expresaron sus denuncias y esperan justicia:

-"Me llevan a la posición del subteniente donde veo que tiene toda la comida que traía. Me hacen tirarla, la mezclan con mierda humana y me hacen comerla", comienza relatando el documento difundido.

-"Me tenía que escapar de noche para buscar comida y cuando volvía a la posición, el cabo me obligaba a hacer ejercicio vivo, me pegaba y me dejaba estaqueado muchas horas".

-"El cabo me apuntó con el arma, yo estaba sentado en mi posición, y me disparó en la pierna porque no podía caminar. El disparo me pegó en la pierna izquierda. Tengo la cicatriz en mi muslo."

-"Llegada la noche nos meten adentro de un contenedor, una caja de madera de aproximadamente dos metros por tres metros, la cual trababan por fuera".

-"En las posiciones 'tirador de pie' que estaban inundadas, el Teniente Primero les ordenó a todos los soldados introducirse dentro y quedarse parados durante horas con agua congelada hasta el pecho".

-"Fuimos enterrados en los pozos construidos para protegerse del fuego enemigo, parados hasta el nivel del cuello. Permanecimos enterrados ocho horas aproximadamente".

-"Al volver nos llevaron a la ESMA, allí nos hicieron firmar un pacto de silencio, nos decían que no debíamos comentar a nadie lo que había pasado en la guerra o íbamos a ser sometidos a un consejo de guerra".

Estos son algunos de los testimonios anónimos que constan en la causa y fueron difundidos en el marco de la campaña para concientizar. Para ser parte de la campaña los datos de contacto son malvinas@comisionporlamemoria.org o al 0221 4262900. (Télam)