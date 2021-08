Una agrupación integrada por jóvenes y mujeres platenses que responden políticamente al espacio conducido por el senador nacional radical Martín Lousteau acusó de "machistas" y rechazó a la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de La Plata, por excluirlos de la campaña y cerrar el partido a "sólo 20 hombres".

En una publicación realizada en redes sociales, la agrupación "La Florentina" manifestó que no fue incluida en los encuentros y reuniones políticas y sostuvo que no abren el partido a la juventud ni a las mujeres que integran la lista de Facundo Manes en La Plata.

En ese sentido, aseguró que les preocupa "la visión machista del Partido".

El hecho se registró tras la publicación de una fotografía que mostró al diputado nacional Miguel Bazze encabezando una cena junto al presidente de la UCR La Plata y precandidato a concejal, Diego Rovella, con un grupo de comensales varones entre los que había una sola mujer.

"Queremos expresar también nuestro repudio y llamado de reflexión por otra foto, que salió publicada" en un diario local, expresó la agrupación y manifestó que en la imagen "puede observarse una foto de 20 hombres y tan sólo una mujer. Allí pueden verse a los referentes varones y candidatos de nuestro partido a nivel local".

En ese sentido, se preguntó: "¿A qué sociedad le habla esa foto?, ¿qué gobierno en el 2023 puede imaginar el partido si no fueron invitadas a una charla de semejante magnitud ninguna mujer por cada espacio político, los representantes recientemente elegidos de la Juventud Radical, la Franja Morada, la OTR (Organización de Trabajadores Radicales)?".

"Nos preocupa hondamente la visión machista que replica el partido a nivel local de la política en general", advirtió la agrupación La Florentina y manifestó que "pareciera perdurar una visión muy antigua, en la que entre unos pocos varones se repartían el poder".

En ese sentido, señaló que "ese partido ya no representa a esta sociedad, que es cada vez más diversa, que exige cada vez más mujeres y representantes de espacios distintos".

Asimismo, enfatizaron que "esa foto no refleja a toda la militancia", porque "no están las mujeres que hoy son enormes candidatas de cada espacio, porque no está la vicepresidenta del Partido, porque no está la mujer concejala, porque no están el presidente ni la vicepresidenta de la Juventud Radical, porque no está la conducción regional de la Franja Morada, porque no están los trabajadores ni trabajadoras".

"La tomada de pelo a quienes somos referentes no varoniles no la permitimos más", advirtió la agrupación.

En el comunicado publicado en las redes sociales de candidatos de la lista de Facundo Manes y agrupaciones de jóvenes militantes, la agrupación agregó: "En esa mesa, en la que pretende mostrarse el camino al 2023, faltamos todas nosotras".

"La construcción de un proyecto radical para la ciudad debe ser un trabajo colectivo, con una agenda amplia y diversa, con mujeres participando en la toma de decisiones", señaló la agrupación La Florentina. (Télam)