Un testigo narró hoy las alternativas del secuestro de su madre a los pocos meses del Golpe de Estado de 1976, en el contexto de una nueva audiencia de la megacausa por delitos de lesa humanidad de la Zona V, en jurisdicción de Bahía Blanca y por la cual tiene 37 imputados.

Se trata de Sergio Custodio, quien por videoconferencia brindó su testimonio en torno al caso de su madre Stella Maris Ramírez en una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

"El secuestro de mi madre arrancó con un procedimiento de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, ese allanamiento en mi casa supuestamente venían a buscarme a mí, que estaba en segundo año de la secundaria. Habíamos estando haciendo unos chistes en el recreo con algunos compañeros, hablando de drogas y tonterías. Parece que una compañera o compañero contó eso en su casa. Se generó una denuncia y hubo procedimiento", comentó Custodio al declarar por vía remota desde Capital Federal.

El hombre dijo que después de la medianoche "entró un grupo pateando las puertas y me llevaron detenido".

MIRÁ TAMBIÉN Soria consideró que la respuesta a la violencia política debe ser el diálogo y la democracia

"No recuerdo si estuve una o dos noches en un calabozo, me preguntaban si conocía a traficantes o drogas. Me llevaron en un auto común, creo que era un Falcon, me esposaron, me pegaron unas cuantas trompadas", agregó.

El declarante dijo que "cuando vuelvo a casa, a mi madre se la habían llevado" y que estuvo detenida en la cárcel de Villa Floresta de Bahía Blanca "durante uno o dos meses".

"Un día fuimos, ya no estaba ahí, le habían hecho un traslado. No se sabía donde estaba", expresó al indicar que con los meses "se publicó en los diarios listas de personas que estaban a disposición del Poder Ejecutivo y figuraba du nombre"..

"La habían trasladado a la cárcel de Villa Devoto y después de un tiempo la liberaron", agregó el declarante.

Custodio sostuvo que cursaba en el Colegio Nacional de Bahía Blanca y que cuando estuvo detenido "había uno o dos compañeros más" en la misma situación de cautiverio.

"Recuerdo que era un comisario o un subcomisario que hizo el operativo de apellido Alaiz", expresó en referencia a estas detenciones.

Custodio recordó que en el marco de los operativos "llevaban armas, abrieron a patadas la puerta, entraron a casa de una manera muy violenta".

En su relato el hombre recordó que su madre "en ese momento estaba separada de mi papá desde hace tiempo y era directora del Hogar del Niño en Bahía Blanca, que dependía creo de la municipalidad en Villa Rosas".

"Era directora de ahí, se recibió de asistente social, esa era la actividad de mi madre. Después que me llevaron a mí, se la llevaron a ella. Hasta donde pude reconstruir supimos que estaba detenida en la cárcel de Bahía Blanca, donde se la llevaron esa misma noche no lo sé. Ella me contó que hubo una especie de fusilamiento en el traslado hasta Villa Devoto hasta que después la sueltan", comentó.

En referencia a los motivos de la detención de su madre, recordó que "en ese momento habían detenido a mucha gente como profesores de la Universidad del Sur, que estaban todos por una misma causa" "Pero mi madre no trabajaba en esa Universidad, pero si había estudiado con algunos profesores", aclaró.

(Télam)