Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, en el que se develó cómo está la intención de voto a menos de un mes de las próximas elecciones legislativas, pautadas para el 14 de noviembre próximo.

El sondeo fue realizado el 18 y el 25 de octubre de 2021, entre más de 1000 argentinos y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés

Según el adelanto en las redes sociales brindado por la Universidad de San Andrés, "JxC mantiene la tendencia del resultado favorable" obtenido en las PASO. En ese sentido, desde la UdeSA aclararon que se estima ese espacio podría obtener "una intención del 40% (redondeada). "Seguido por el FdT, con una estimación por redondeo de 32%, en un intervalo entre 28.1 y 34.8", agregaron.

En congruencia con ello, agregaron que "ambos retienen, según nuestros estudios un 81% del voto de las PASO". "En general, los que no se retienen se trata de quienes "no saben" o "prefieren no responder"", señalaron.

Por su parte, "un 3% de los votantes de JxC en las PASO nos dijo que votará por los "Libertarios"", reteniendo un "78% del voto de las PASO". Un "10% de ellos, dijo que votará por JxC, y un 4% lo hará en blanco". Por su parte, el "FIT retiene 64% de los votos de las Primarias".

Finalmente, según el adelanto de UdeSA, "de los que no fueron a votar en las PASO, el 20% dice que votarán a JxC, 8% al FdT, 6% al FIT y 13% a los Libertarios". En tanto que "el 23% prefiere no responder o no sabe. Y un 20% nos dijo que no irá a votar", según lo adelantado por la UdeSA.

