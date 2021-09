La lista de prencadidatos para el Senado del Frente de Todos está encabezada por Daniel Bensusán, actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa y apoderado del PJ La Pampa, responsable del armado político del peronismo pampeano y hombre de confianza del exgobernador Carlos Verna, líder de la Plural.

Lo acompaña para el Senado, María "Luchy" Alonso, referente de La Cámpora, secretaria Administrativa del Senado de la Nación y persona de extrema confianza de la vicepresidenta,Cristina Fernández de Kirchner.

La candidata a diputada Varinia "Lichy" Marín es secretaria administrativa de la Cámara de Diputados de La Pampa, militante del PJ pampeano e hija del cuatro veces gobernador de La Pampa y líder de Convergencia Rubén Marín, a quien acompaña el diputado nacional que busca su reelección, Ariel Rauschenberger, quien fue intendente de Bernasconi, tesorero general de la provincia en la gestión de Marín y subsecretario de Hacienda con Carlos Verna. Además, asumió como ministro de Hacienda en la gestión de Oscar Mario Jorge, líder de "Compromiso Peronista", línea interna a la que pertenece.

En Juntos por el Cambio, las figuras más conocidas que aparecen como cabeza de listas están los candidatos de la Lista "A", que encabeza Hipólito "Poli" Altolaguirre, quien integra el sector que respalda el aparato radical, hermano de quien fuera intendente de Santa Rosa en la gestión macrista; a quien acompaña como precandidato a diputado nacional Hugo Pérez, quien fue diputado provincial por la UCR.

Otra de las listas con referentes que ya ocuparon cargos políticos es la Lista "D", que tiene como precandidato a senador a Daniel Kroneberger, exintendente de Miguel Riglos por dos períodos consecutivos y exdiputado nacional por la UCR aliada al PRO, quien ahora va por una banca a la Cámara Alta; mientras que para el Congreso en su lista va Martín Maquieyra, actual diputado nacional y referente del Pro en La Pampa, quien va por su reelección.

Otra de las listas que lleva referentes radicales, es la "C" denominada "Nuestra Causa", en la que para el Senado y el Congreso las cabezas de lista son mujeres y ambas radicales. Ellas son Elida Deanna para el Congreso, ex Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad y para el Senado, Susana Teysseire, ex directora de Epidemiología de La Pampa.

En el caso de las listas de la Izquierda, el único precandidato que ocupó un cargo político fue Luis Solana, del Partido Socialista, quien fue diputado provincial por el Frente Pampeano, alianza que conformó el socialismo con el radicalismo y luego se abrió cuando la UCR se alió al PRO y ahora se postula para candidato a Senador nacional. (Télam)