Los cruces en el PRO no sólo se dan a nivel nacional entre los dirigentes que aspiran a ser candidatos presidenciales, sino que también la tensión marca la interna del partido amarillo en la Provincia de Buenos Aires y éso quedó de manifiesto en las redes sociales con un extraño video del diputado nacional Diego Santilli y una contundente respuesta de parte del senador provincial Joaquín de la Torre. Días atrás, el ex vicejefe de Gobierno porteño hizo una publicación en su cuenta de TikTok para denunciar una supuesta logística narco para cruzar droga por el Río Matanza en los partidos bonaerenses de La Matanza y Ezeiza. En una visita al barrio San Cayetano, en la localidad matancera de González Catán, el legislador nacional se acercó hasta el curso de agua y aseguró que por ese lugar se traficaba droga con una curiosa modalidad. "Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. ¿Ven esa soga que está ahí y esa caja de telgopor? Allá está Ezeiza. Por ahí vienen los que trafican. Ponen la droga allí y la cruzan para este lado. Hay que terminar con esto", explicó Santilli. Rápidamente el video fue objeto de burlas en redes sociales, pero en las últimas horas la publicación fue duramente cuestionada por De la Torre, ex intendente de San Miguel. "Sólo una persona con un profundo desconocimiento del Conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con `una soga y una cajita´ por un zanjón", lanzó el ex ministro de Gobierno bonaerense durante el mandato de María Eugenia Vidal

A través de su cuenta de Twitter, el senador bonaerense continuó: "Seamos serios, los problemas de quienes vivimos y queremos a la Provincia no se solucionan con estas payasadas. El narcotráfico se está transformando en una cuestión estructural y profunda que merece seriedad, respeto y capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio". Y concluyó: "Por otro lado Diego, los límites de los municipios en PBA no son importantes porque no cambian la jurisdicción.¿Quedó claro o te hago un dibujito?". PT/KDV NA