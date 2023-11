El juez de Jujuy, Jorge Zurueta, presentó hoy una denuncia penal contra el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, a quien acusó de "encubrimiento y abuso de autoridad" en distintos años, a la par de un pedido de juicio político que ingresó a la Legislatura local.

"Hice la denuncia formal contra el fiscal general Sergio Lello Sánchez porque he advertido situaciones e irregularidades manifiestas en el caso de algunos fiscales en las que entiendo ha encubierto esas situaciones. Ha hecho abuso de autoridad como funcionario público y hemos aportado las pruebas correspondientes", afirmó el juez de Control N° 2.

"El único responsable directo está en la cabeza del MPA", añadió.

Zurueta, quien fue secretario de Seguridad en la última gestión de gobierno de Eduardo Fellner, sostuvo que el jefe de los fiscales del MPA acumula "muchas denuncias" pero sostuvo que "no han prosperado" y que "han sido archivadas porque no hay quien las investigue".

MIRÁ TAMBIÉN EN VIVO | Massa presenta el plan integral de promoción y desarrollo del turismo internacional

"Él es el titular (por Lello Sánchez), entonces los fiscales no pueden proceder en consecuencia", explicó.

En relación a la denuncia presentada en la fiscalía, indicó que tomó su tiempo para "poder aportar las pruebas necesarias y que son bastantes para llegar a esta instancia".

Paralelamente, Zurueta presentó hoy un pedido de juicio político contra Lello Sánchez en la Legislatura provincial y reveló ante medios locales que los jueces de Control sufren "persecución".

"En el caso mío tengo tres causas penales, dos jurys, y también así otros jueces de Control", explicó y dejó entrever que algunos de los cuestionamientos a su función pueden estar vinculados a su postura durante la protesta de las comunidades originarias y de distintas organizaciones en torno a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

En ese sentido, tras un habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos humanos de la Nación para frenar la feroz represión del 20 de junio cuando se aprobó y juró la reforma, el juez Zurueta solicitó a la policía de la provincia que "se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación".

"Cuando uno tiene que fallar y no es conforme a lo que él pretende, toman estas actitudes de formarnos causas y hacernos las imputaciones. Así me pasó que he llegado a estas instancias que lamentablemente no quería llegar", expresó en relación a las presentaciones realizadas.

"Si con jueces hacen estas cosas, qué puede esperar el ciudadano común. Por eso es que he presentado todas las pruebas también en el juicio político para que la legislatura tome conocimiento de esta situación y se pueda terminar de una vez con esto", sentenció. (Télam)