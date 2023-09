Un hombre y una mujer declararon hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata el secuestro y torturas que padecieron durante la última dictadura militar y destacaron el "silencio, especial, fuerte" que se registraba por la noche, cuando "gente de civil" ingresaba al Cuerpo de Infantería de esa ciudad para llevar a detenidos a torturar.

Se trata de Antonieta Giordano, trabajadora de la empresa Sociedad Industrial Aparatos de Precisión (SIAP), y Fermín Azcárate, estudiante de derecho, secuestrado junto a sus tres hermanos cuando participaban de una fiesta con amigos.

Ambos declararon ante el TOF 1 de La Plata, que desde mayo último juzga a 18 represores por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el Cuerpo de Infantería de las calles 1 y 60 de La Plata y la comisaría 8va. de la capital provincial.

Giordano relató que "la fábrica había sido rodeada por militares y el día anterior se habían llevado a varias personas, pero no pensé nada de eso cuando me dijeron que fuera a una oficina de Recursos Humanos, de donde junto a otra compañera y dos compañeros más nos subieron a una camioneta y nos sacaron de la fábrica".

La mujer recordó que pensó que una vez que averiguaran sus antecedentes, que no tenía ninguno, iban a regresarla a la fábrica, a pesar de lo cual le pidió a una compañera de trabajo que "si no vuelvo a las 17 avisale a mi mamá que vaya a buscar a mis hijos al colegio".

Corría el 30 de marzo de 1976, Giordano, separada con 2 hijos, ingresó en la camioneta al Cuerpo de Infantería y, tras bajar del vehículo, le vendaron los ojos y fue interrogada.

"Cuando pasaban las horas, yo les pedí que me liberaran, que mis hijos iban a salir del colegio y uno me respondió que ´para que te des una idea, vos vas a estar acá muchos días´", dijo la mujer quebrándose.

Giordano explicó que no tenía ningún tipo de militancia política o gremial y no descartó que su secuestro no estuviera motivado por "un problema personal que tenía con el encargado de SIAP, porque yo sufrí acoso sexual, él me insistía para que tuviera una relación con él y yo estaba en duelo por mi separación".

Relató que en los interrogatorios le preguntaban "mi estatura, mi color de ojos y por ahí me decían si era de izquierda y yo les contestaba que no, que escribía con la derecha, después entendí que lo decía para hacerme pisar el palito. O me preguntaban si sabía lo que era el ERP y yo les decía lo que significaba la sigla".

"Nos esposaban a una cama y a veces venían de madrugada, tipo 3 de la mañana, prendían las luces, se ponían junto a la cama y nos hacían preguntas o se llevaban a alguno (para torturar)", precisó.

Tras 15 días de cautiverio, la mujer fue liberada junto a la compañera con la que había sido llevada a Infantería.

Azcárate, por su parte, contó que cursaba cuarto año de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata cuando fue secuestrado junto a sus hermanos, a fines de mayo de 1976.

"Fui con mis tres hermanos a una fiesta de egresados de un balcarceño que se recibió de ingeniero civil e hizo un asado en una casa de 12 y 60 de La Plata. Éramos como 50 personas y cerca de las 2 irrumpió la policía, nos pusieron contra la pared y nos trasladaron a 1 y 60", relató.

Contó que cerca de las 10, la mayoría recuperó la libertad pero él y sus tres hermanos quedaron cautivos allí.

"Pensé que nos iban a hacer limpiar las cuadras (de las caballerizas) pero nos tuvieron 5 a 6 días sin darnos ningún tipo de información ni interrogarnos", apuntó.

Detalló que en el lugar había muchos secuestrados que eran "en su mayoría dirigentes sindicales, del gremio de petroquímicos, bancarios".

Detalló que en una oportunidad se presentó en Infantería el exrepresor Ramón Camps y que a partir de ese momento los vendaron y los esposaron de una pierna y un brazo a una cama.

"A las 18,30 o 19 horas empezaba un silencio especial, fuerte, y llegaba gente de civil que se llevaban a los que estaban ahí y los devolvían muy mal. Los hacían subir a un vehículos y los llevaban a otro lado donde eran torturados", explicó.

Recordó que cuando regresaba la persona que había sido torturada "sentíamos que uno le decía a otro: ´a este no le den agua por 3 días y lo traían todo inflamado, morado por la electricidad".

Manifestó que así eran todas las noches y, si bien aclaró que ni él ni sus hermanos sufrieron torturas, destacó que vivir esa situación fue un padecimiento.

Aportó el nombre de varios compañeros de cautiverio y reconoció entre los secuestrados en el lugar la presencia de mujeres embarazadas, un matrimonio de septuagenarios, un soldado y hasta un sacerdote.

"Pasaron 46 años, no tengo animosidad contra ninguna fuerza, pero las violaciones a los derechos humanos existieron producto de la locura demencial que las aplicó y de tener una condena, por el bien de Argentina y de todos", reclamó.

El TOF 1, que por primera vez es presidido por una mujer, Karina Yabor, juzga desde mayo último a 18 represores exmilitares, policías y dos civiles, uno de ellos exministro de Gobierno bonaerense, por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el excentro ilegal de detención que funcionó en el Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1 entre 59 y 60 de La Plata y en el otro excentro que funcionó en la comisaría 8va de la capital bonaerense.

Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda; Carlos Ernesto Castillo "El Indio"; Alberto José Crinigan; Tomas D´Ottavio; Carlos Hugo Leguizamón; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

Por los hechos ocurridos en la comisaría 8va están imputados: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sánchez; Jorge Héctor Di Pascuale; Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y por su accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh. (Télam)