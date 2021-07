El fiscal letrado del Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy, Nicolás Snopek, denunció hoy que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, lo llamó "para amedrentarlo" y que está sufriendo "una persecución desde el ámbito cercano" al mandatario.

"Gerardo Morales me llamó para amedrentarme. Me exigió que no cumpla mi función. Estaba fuera de sus cabales. Creo que me están haciendo una persecución desde su ámbito cercano", reveló Snopek en diálogo con Radio 10.

El 15 de septiembre del 2020 Snopek había presentado, junto a la Fiscal General Adjunta de Jujuy, Flavia Hubeid, un escrito ante la Oficina Anticorrupción (OA) "para que se determine si existieron incompatibilidades" en las contrataciones de los test PCR adquiridos por la provincia para la detección del coronavirus.

"Realizamos la presentación e iniciamos las actuaciones para que la Oficina Anticorrupción se pronuncie sobre la incompatibilidad y, en ese ínterin, recibí un llamado de Gerardo Morales en el cual me indicaba que no estaba muy conforme con nuestra iniciativa", explicó el letrado.

Frente al hecho, el fiscal radicó una denuncia en la Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy en contra del gobernador por encontrarlo "incurso en el delito de amenazas".

"Di la prueba del llamado a la Fiscalía. En Jujuy no quieren que se controle todo aquello que tenga que ver con la administración. No hay seguridad jurídica por una decisión de Morales. Aquí se derogan leyes que eliminan instituciones. Por una intervención de rutina, hemos tenido consecuencias", indicó Snopek. (Télam)