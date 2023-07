El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, sostuvo que "el país está en peligro" y reveló que votará al ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, a pesar de su estrecho vínculo con Juan Grabois

El referente social competirá por una banca en la Cámara de Diputados por lo que integrará ambas listas.

"Voy a votar a Sergio Massa-Agustín Rossi, pero también formo parte de la lista de Grabois y dije que voy a adherir a los actos que él (por Grabois) milite porque tenemos que jugarnos con todo a la unidad de Unión por la Patria", se escudó Alderete en declaraciones radiales.

Asimismo, desarrolló: "Hay un aluvión de gente que no quiere ir a votar, está muy enojada, harta de la política que no le resolvió las dificultades generadas en el gobierno anterior, y tenemos que hacerle una aclaración de las cosas buenas que hizo el gobierno de Alberto Fernández, las que no se pudo y las que no quiso hacer".

A poco menos de un mes de los comicios, Alderete destacó al ministro de Economía al que calificó como "un político que escucha", y con el que comparte miradas respecto de la situación social y económica

"A Sergio Massa lo conozco desde que era intendente de Tigre. Es un político que escucha. Estuvimos reunidos tres horas y media", indicó.

Según contó, durante el intercambio, fue él quien le sugirió al funcionario que la Argentina entable diálogo con países deudores como Egipto, Pakistán y Ucrania para "imponerle condiciones" al Fondo Monetario Internacional (FMI)

"No hay que pagar con el sufrimiento de la gente. Lo ha dicho muy claramente en estos días, Sergio Massa", remarcó.

Por último, Alderete planteó que "el país está en peligro" y admitió críticas a varias políticas implementadas por la administración de Alberto Fernández, entre ellas, la negociación con la entidad de crédito. "El acuerdo iba a traer sufrimiento y ajuste a la gente", concluyó.