Un diputado nacional del Frente de Todos reclamó a La Cámpora que tenga "autoridad moral" a la hora de criticar al presidente Alberto Fernández y "no usufructúe cargos" públicos, al tiempo que consideró que para 2023 una buena fórmula sería Juan Manzur-Sergio Massa.

Se trata del tucumano Carlos Cisneros, que ocupa una banca en la Cámara baja y también es referente de La Bancaria. El norteño no ocultó su disgusto con las reiteradas críticas de la agrupación que lidera su compañero de bancada Máximo Kirchner y afirmó: "Me cae mal que critiquen al Presidente cuando estás dentro del Gobierno". "Todos tenemos derecho a criticar y si lo hacemos públicamente, también. Pero tenemos que tener una actitud, un gesto, autoridad moral, no usufructuando cargos dentro de la estructura que administra el presidente Fernández", planteó Cisneros. En declaraciones al programa Actualidad Política TV, que se emite por Canal METRO, el tucumano ahondó: "Ese tipo de contradicciones nos hace mal a todos y le hace mal a la coalición, al Frente de Todos". "Yo tengo otra lógica, como peronista y como hombre formado dentro del movimiento obrero: las cosas se hablan donde se tienen que hablar y se dicen las cosas sin tratar de debilitar a quien conduce", remarcó. Y subrayó: "Un sector del Frente de Todos lo único que ha hecho es arruinar la imagen del Presidente". Por otra parte, el dirigente oficialista se refirió al escenario electoral de 2023 y postuló una curiosa fórmula para competir: "Mi candidato es Juan Manzur. Yo creo que Manzur también tiene equipo, tiene relaciones, tiene vínculos. Se tiene que buscar una síntesis. Que la fórmula sea Massa-Manzur o Manzur-Massa, que sea una síntesis de lo que necesitan y solicitan los gobernadores, el movimiento obrero, el empresariado, los vínculos con organismos internacionales". "Creo que los dos pueden ser buenos candidatos, pero es una buena fórmula: MM. Después se decidirá. Por eso yo soy un convencido de que tiene que haber paz o que tiene que haber internas. Esto te revaloriza y evitar la imposición o el dedo, porque ya nos ha demostrado en los últimos años que imponer un candidato de esa forma no es lo mejor", concluyó. PT/AMR NA