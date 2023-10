Uno de los integrantes del consejo económico del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que el equipo de comunicación del libertario lo tiene bloqueado en los medios. Se trata del reconocido economista Carlos Rodríguez, que se sumó al equipo de Milei en los meses previos a las elecciones primarias de agosto pasado, y este domingo escribió un duro comunicado en X. "Desde que soy asesor económico de @JMilei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de (Murray) Rothbard", escribió Rodríguez

En esa línea, el ex funcionario de Carlos Menem sostuvo: "A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que @JMilei como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados —yo estoy bloqueado, igual que Darío (Epstein) o Roque (Fernández)— son Diana (Mondino) y (Guillermo) Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante NO le interesan"

En otro pasaje, Rodríguez argumentó que anunciar al ministro de Economía podría "subir el techo" del debate público alrededor de la figura de Milei, en el caso de que ese eventual designado diga "cosas nuevas e interesantes y que no asusten". Y cerró: "Pero apoyo la idea básica: libertad, o sea, VLLC!"

