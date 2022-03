En una decisión por demás llamativa, la Federación Ucraniana de Fútbol decidió retirarle la licencia de entrenador a Anatoliy Tymoshchuk y también borrar su historial deportivo relacionado con Ucrania y su selección. Tymoshchuk, actual ayudante en el Zenit de San Petersburgo de la Premier League rusa, es el futbolista con más presencias en la historia de la selección ucraniana, con 144 partidos. Sin embargo, el ahora entrenador no se pronunció aún sobre la invasión rusa a Ucrania, y por ese motivo las autoridades de la federación decidieron sacarle su licencia y borrarlo de su historial. Tymoshchuk, en su época de jugador, fue uno de los referentes máximos de la selección ucraniana, como también lo fue Andriy Schevchenko, quien brilló en el Milan de Italia. No obstante, Tymoshchuk tuvo un exitoso paso por el Bayern Munich, con el que logró conquistar la Liga de Campeones, pero ante su silencio sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, hasta sus propios ex compañeros lo criticaron. En las redes sociales, Tymoshchuk recibió críticas ante su silencio y uno de los más duros fue el del ex futbolista y actual DT Oleksander Aliyev -quien se unió al ejército de su país-: "¿Dónde estás? ¿Te metiste la lengua por el culo o se la sacas por el culo a alguien? Eres nuestro patriota ucraniano. ¿O es que te pintaste banderas en las mejillas para presumir?"

Es que Tymoshchuk y Aliyev compartieron plantel en la selección ucraniana durante la Eurocopa de 2012, que se celebró de manera conjunta entre Ucrania y Polonia, que se adjudicó España. AT/OM NA