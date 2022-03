El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno nacional tuvo una "firmeza singular" en la negociación finalmente resuelta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y calificó el acuerdo de "inusual" porque "no hay condicionamientos" ni exigencia de "reformas estructurales" de parte de ese organismo.

"Tuvimos firmeza singular con el Fondo", dijo Fernández, porque "la ortodoxia del Fondo no quería aceptar", cuando siempre pide "revisar jubilaciones, ver como el Estado gasta o restringir emisión monetaria", y celebró que "no hay condicionamientos, no hay pedido de reformas estructurales del Estado".

"Nos sacamos una soga del cuello con el problema del Fondo", reconoció el mandatario, porque quedaba "absolutamente limitado proyectar hacia el futuro y empezar el camino" que ideó el Gobierno, para considerar que "es un acuerdo inusual".

En una entrevista concedida al ciclo "Desiguales", por la Televisión Pública, dijo que es buen momento si lo sabemos aprovechar, en un contexto repleto de dificultades", e indicó que genera "nuevos desafíos".

Ese convenio sirvió para "acomodar expectativas" y diluir "un riesgo devaluatorio", expresó el jefe de Estado, y puntualizó que "un default inminente está postergado".

Fernández recordó que "este año había que pagar U$S 19.000 millones y el año que viene U$S 20.000, y toda esa deuda hoy no está en discusión", sino que "se comenzará a pagar en cuatro años y medio", tiempo en el cual se buscará "una mejor distribución del ingreso y un mejor salario real".

El Presidente manifestó que "la Argentina tiene que crecer y dar trabajo, contener y terminar con la inflación", y reconoció que "la deuda es un fuerte condicionante para su desarrollo".

Defendió la gestión del titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, al señalar que "es el ministro del crecimiento del 10%" que tuvo el país el año pasado, y además descartó cambios en el gabinete.

Fernández aclaró que a su criterio el tema del acuerdo con el FMI y los debates internos en el oficialismo "está terminado"; afirmó que "a algunos les gusta más, a otros les gusta menos" ese convenio, "pero hay que seguir adelante"; y sentenció: "Cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando".

"Hablamos y tenemos miradas distintas", admitió el Presidente, y agregó: "Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos".

El debate con el FMI fue "dialogado permanentemente" en el FdT, refirió Fernández, y expresó que "es una decisión que no deja conforme a todos, pero la Presidencia no es un lugar colegiado".

"Los argentinos me votaron para que decida y el tema está terminado", respondió, aunque, dijo, "algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo".

"No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar", completó.

Fernández aseveró también que "comparte totalmente la idea" de la vicepresidenta Cristina Kirchner "de buscar un gran acuerdo, un contrato social".

Añadió que las cuestiones sobre las internas en el FdT "son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos".

"No haré nada para que FdT se quiebre, sino para que sigamos trabajando juntos", enfatizó, y negó que esas diferencias impacten en la gestión sino que "lo que derrama es la cantidad de cosas que escriben los medios".

"Si hablo con Cristina es porque hablo, si no hablo es porque no hablo, es un tema que nosotros sabemos resolver", indicó el Presidente sobre la relación con la Vicepresidenta, y amplió: "Podemos tener una diferencia, ni siquiera soy el dueño de la verdad. Hay una clara vocación de que esto no se rompa pero hay una tarea insidiosa de quebrarnos" en referencia a opiniones externas.

Y subrayó: "Qué queremos hacer del futuro de la Argentina no es discusión en el Frente. Todos sabemos que tenemos programa Fondo, por responsabilidad de (el expresidente Mauricio) Macri, que hizo algo escandaloso. No tenemos ninguna diferencia en ese punto. Respeto las posiciones pero tengo que resolver".

Para Fernández "la unidad es condición necesaria para hacer frente a una derecha que existe, lo que reclama el neoliberalismo en el mundo", y remarcó que "nadie en el Frente quiere volver a eso".

En cuanto al dólar, el mandatario aclaró que "las divisas son un problema no resuelto" y "el objetivo es acumular reservas". Agregó en ese sentido que "se sumaron 6.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central".

"Vamos liberando reservas para inversiones, para que puedan cumplir con sus obligaciones", explicó Fernández, pero por ahora se mantiene firme la idea de que "los dividendos se queden en la Argentina", y descartó una apertura del cepo cambiario.

Para el mandatario, "la dolarización o convertibilidad restringe, se cae la industria a pedazos, con la consecuente pérdida de empleo", y recordó que en los '90 "esa convertibilidad se "convirtió en modelo económico, prescindió de la moneda y generó desempleo y caída de empresas". (Télam)