Un testigo que narró las alternativas de su secuestro y las torturas que padeció en abril 1976 en el centro clandestino de detención conocido como la "Escuelita", aseguró que tuvo "la suerte que los tipos no se habían profesionalizado" en la mecánica del terrorismo de Estado, al declarar en una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad de la mecausa Zona V que se sigue en Bahía Blanca y tiene 37 imputados.

Se trata de Rubén Dionisio Acharez, quien se desempeñó como secretario general de la Industria Láctea y trabajaba en Sancor, y brindó su testimonio en forma presencial ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Aguerrido.

"Tenía que viajar a Buenos Aires porque había una reunión de secretarios generales de forma urgente, no lo pude hacer porque un vehículo que teníamos para los viajes había sufrido un inconveniente. Debía hacerlo a la madrugada", señaló en el comienzo de su exposición.

Y agregó: "Esa noche viene un señor que era un amigo de la familia, radicado en Médanos o Río Colorado, me dice que si conseguía pieza para dormir o venía a mi casa. Le digo por precaución tocá tres timbrazos", dijo en referencia a su casa ubicada en la calle Humboldt al 600 de Bahía Blanca.

Luego contó que a las tres horas "siento el timbre, salgo por un pasillo, me alumbran con una linterna, me ponen una capucha, esposas en las manos y me suben a un automotor" y que "eran tres civiles, estaban armados".

"Hacemos unas cuadras, me sacan del vehículo, me ponen en el baúl con capucha y me trasladan a lo que después supe que era la Escuelita", sostuvo en referencia al centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del V Cuerpo del Ejército.

El declarante relató que "debo haber sido el primero que llegó a ese lugar porque comienza después a funcionar porque no había nadie" y que se trataba del centro clandestino porque "ahí no había mucho tráfico, pasaba el tren y por el trayecto que había tenido".

"Escucho que dicen trajimos a uno, entramos, hicimos unos metros, me bajan y me desnudan, me ponen en una cama sin colchón con elástico, comienzan a torturarme y ponerme picana en párpados, nariz, boca, partes genitales", sostuvo.

El hombre observó además que "tuve la suerte en ese momento que los tipos no se habían profesionalizados, quería agarrar uno, otro, me preguntaban por unas direcciones".

"Me dejan y se van todos, cuando vuelven que esa dirección no existía. Se enojan, vuelven otras sesiones, me liberan de la cama. Me sacan de afuera. Era el mes de abril. Hacía frío. Me manguerean y después me vuelven a llevar a la cama", detalló sobre su cautiverio donde permaneció todo el tiempo vendado y esposado.

"Después pasaron tres o cuatro días, después comienza el movimiento en la escuelita, traen una radio que se comunicaban con otras unidades y trajeron detenidos", expresó.

El testigo señaló que "un día me tienen colgado con alambre de púas, me la hicieron una sola vez, debo ser honesto no me torturaron tanto como otra gente".

"Debo decir durante todo el tiempo que estuve yo al mediodía y noche nos daban de comer, nunca nos faltó la comida, nos desataban sentado cada cual en su lugar y ahí comíamos", observó.

Durante su testimonio señaló que "un día me sacan las esposas de la cama de pies y manos, me hacen vestir y me dicen te vas. Yo pensé que no, que me iban a llevar por ahí y chau".

"Me saca un auto, me llevan a una calle paralela al cementerio, me dicen bajate y quedate sentado, va a venir un auto y te van a buscar, a los diez minutos siento me tocan el hombro, me dicen no se aguanta el olor que tenes, me sacan la venda y me deja en la vereda de mi casa", afirmó.

Por último expresó que "quisiera que se hiciera justicia no por nosotros los que quedamos vivos sino por aquellos que no están y lo menos que merecen es justicia, además no puede haber impunidad, que no puede volver suceder en este país donde el terror imperaba". (Télam)